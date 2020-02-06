Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки

Сегодня Рада должна была приступить к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который с 1 октября отменит мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению подано более четырех тысяч поправок. Утром спикер объявил перерыв в работе парламента, но до сих пор работа не началась.