Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Телеканал "1+1" опубликовал видео утренней потасовки в Верховной раде Украины, в ходе которой председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла кресло спикера парламента.
Конфликт между депутатами фракции "Слуга народа" и оппозиционной "Батькивщины" разгорелся во время рассмотрения вопроса о рынке земли. Сторонники Юлии Тимошенко пытаются заблокировать работу парламента.
Во время перерыва Тимошенко зашла в президиум и заняла место спикера Дмитрия Разумкова, а ее коллеги по партии попытались проследовать за ней. Им решили помешать депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа", из-за чего началась потасовка.
Сегодня Рада должна была приступить к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который с 1 октября отменит мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению подано более четырех тысяч поправок. Утром спикер объявил перерыв в работе парламента, но до сих пор работа не началась.