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Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки
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РИА Новости

Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки

14:41 06.02.2020 (обновлено: 15:25 06.02.2020)
19358
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Телеканал "1+1" опубликовал видео утренней потасовки в Верховной раде Украины, в ходе которой председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла кресло спикера парламента.
Конфликт между депутатами фракции "Слуга народа" и оппозиционной "Батькивщины" разгорелся во время рассмотрения вопроса о рынке земли. Сторонники Юлии Тимошенко пытаются заблокировать работу парламента.
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Во время перерыва Тимошенко зашла в президиум и заняла место спикера Дмитрия Разумкова, а ее коллеги по партии попытались проследовать за ней. Им решили помешать депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа", из-за чего началась потасовка.
Сегодня Рада должна была приступить к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который с 1 октября отменит мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению подано более четырех тысяч поправок. Утром спикер объявил перерыв в работе парламента, но до сих пор работа не началась.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Обычная утренняя разминка.
6 февраля, 14:44
vvab6
6210001
а местные чубатые "россияне" ещё жалуются что слишком много новостей про украину. это намного смешнее чем КВН и Камеди клаб вместе взятые :)
6 февраля, 15:33
Тарас Педоражко
1040000
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