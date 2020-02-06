СМИ: Зеленский убеждал свою фракцию, что не распустит Раду досрочно

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве

По данным издания, речь шла о сокращении числа депутатов Рады с 450 до 300. Президент уверял фракцию в том, что число парламентариев сокращают не под досрочные выборы в Раду.

"Зеленский прямым текстом сказал, что не собирается распускать Раду - мол, в этом нет смысла, так как в следующем парламенте "Слуги народа" уже не смогут самостоятельно сформировать большинство", - сообщает издание.

Также депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что Зеленский на заседании фракции призвал депутатов сосредоточиться на продуктивной работе до конца каденции. "На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции", - цитирует Бужанского агентство "РБК-Украина".

Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Перед этим парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком. Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение числа депутатов Рады.