Прокуратура оспорила отказ отстранить главу саратовского минздрава

"Сегодня поступило представление от прокуратуры, просят отменить постановление Волжского районного суда и удовлетворить ходатайство следствия о временном отстранении от должности (Мазиной - Прим. ред.)", - сказала собеседница агентства.

Ранее губернатор области Валерий Радаев, комментируя уголовное преследование Мазиной и ее подчиненных, заявил журналистам, что следствию нужно во всем объективно разобраться, но пока оснований для кадровых решений нет.

Мазина возглавляет министерство здравоохранения Саратовской области с октября 2018 года, до этого занимала пост замглавы этого ведомства в 2002-2004 и 2013-2018 годах. В целом в системе здравоохранения области Мазина работает с 1985 года. Получила множество ведомственных наград.