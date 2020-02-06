Прокуратура оспорила отказ отстранить главу саратовского минздрава

САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура в четверг обжаловала решение Волжского районного суда Саратова, который не стал отстранять от должности министра здравоохранения области Наталью Мазину, ставшую фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
СК РФ 17 января возбудил в отношении Мазиной и других сотрудников регионального минздрава дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году 18 аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Адвокат министра Андрей Морозов заявил журналистам, что его подзащитная вину категорически не признает. Волжский районный суд Саратова 30 января отклонил ходатайство следствия об отстранении Мазиной от должности, однако сама она с того же дня ушла в отпуск на период следствия.
"Сегодня поступило представление от прокуратуры, просят отменить постановление Волжского районного суда и удовлетворить ходатайство следствия о временном отстранении от должности (Мазиной - Прим. ред.)", - сказала собеседница агентства.
Ранее губернатор области Валерий Радаев, комментируя уголовное преследование Мазиной и ее подчиненных, заявил журналистам, что следствию нужно во всем объективно разобраться, но пока оснований для кадровых решений нет.
Мазина возглавляет министерство здравоохранения Саратовской области с октября 2018 года, до этого занимала пост замглавы этого ведомства в 2002-2004 и 2013-2018 годах. В целом в системе здравоохранения области Мазина работает с 1985 года. Получила множество ведомственных наград.