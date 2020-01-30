Глава саратовского минздрава ушла в отпуск на время следствия

САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министр здравоохранения Саратовской области . Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина , которая стала фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 53 миллиона рублей, сообщила, что с четверга ушла в отпуск.

СК РФ 17 января сообщил, что в отношении Мазиной и других сотрудников регионального минздрава возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов, в тот же день следователи провели обыски в кабинете министра, которая настаивает на том, что не причастна к каким-либо нарушениям при закупках. Ранее СК направил в суд материал о временном отстранении Мазиной от должности министра.

"Такой ситуации я никак не ожидала. Я с сегодняшнего дня нахожусь в отпуске, губернатор удовлетворил мое прошение, согласовал. (Это) исключительно связано с тем, что поскольку я являюсь подозреваемой по уголовному делу, то, соответственно, буду должна отвлекаться от работы, вот я выбрала такую меру, чтобы могла спокойно приходить на все следственные действия, давать показания", - сказала Мазина журналистам перед заседанием суда, где будет решаться вопрос об её отстранении от должности.

"У меня очень много отпуска, к сожалению, я его никогда не использовала, а рабочий день по 14 часов не позволяет прийти на допрос на три часа, к примеру", - добавила она.

Мазина отметила, что на своей должности всегда преследовала исключительно государственные интересы. "Никогда, никогда, повторяю, ни на какие сделки с совестью с кем-либо, с какими-то поставщиками, любыми лицами… заверяю, ни в каких сговорах, ни в каких дружеских отношениях не состою, а вот мои оппоненты, я могу предположить, что у них есть интересы определенные", - сказала министр, не уточнив, кого она считает оппонентом.

Мазина отметила, что считает себя "человеком счастливым, абсолютно независимым". "Считать, что министерский пирог помазан каким-то медом, это труд, физический труд, я получаю заработную плату, физически отрабатывая часами, все мои доходы обнародованы. Никаких каких-то вкладов, каких-то приобретений", - заявила она.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев, комментируя уголовное преследование Мазиной и ее подчиненных, заявил журналистам, что следствию нужно во всем объективно разобраться, но пока оснований для кадровых решений нет.