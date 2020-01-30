Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T16:26+0300
https://ria.ru/20200130/1564067517.html
Глава саратовского минздрава ушла в отпуск на время следствия
https://cdn24.img.ria.ru/images/156283/69/1562836961_0:0:960:540_1036x0_80_0_0_726b56f108fa6d65ecaff8d721b77e34.jpg
РИА Новости

Глава саратовского минздрава ушла в отпуск на время следствия

16:26 30.01.2020
327
© Фото : Министрство здравоохранения Саратовской областиМинистр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина
© Фото : Министрство здравоохранения Саратовской области
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина. Архивное фото
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, которая стала фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 53 миллиона рублей, сообщила, что с четверга ушла в отпуск.
СК РФ 17 января сообщил, что в отношении Мазиной и других сотрудников регионального минздрава возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов, в тот же день следователи провели обыски в кабинете министра, которая настаивает на том, что не причастна к каким-либо нарушениям при закупках. Ранее СК направил в суд материал о временном отстранении Мазиной от должности министра.
"Такой ситуации я никак не ожидала. Я с сегодняшнего дня нахожусь в отпуске, губернатор удовлетворил мое прошение, согласовал. (Это) исключительно связано с тем, что поскольку я являюсь подозреваемой по уголовному делу, то, соответственно, буду должна отвлекаться от работы, вот я выбрала такую меру, чтобы могла спокойно приходить на все следственные действия, давать показания", - сказала Мазина журналистам перед заседанием суда, где будет решаться вопрос об её отстранении от должности.
"У меня очень много отпуска, к сожалению, я его никогда не использовала, а рабочий день по 14 часов не позволяет прийти на допрос на три часа, к примеру", - добавила она.
Мазина отметила, что на своей должности всегда преследовала исключительно государственные интересы. "Никогда, никогда, повторяю, ни на какие сделки с совестью с кем-либо, с какими-то поставщиками, любыми лицами… заверяю, ни в каких сговорах, ни в каких дружеских отношениях не состою, а вот мои оппоненты, я могу предположить, что у них есть интересы определенные", - сказала министр, не уточнив, кого она считает оппонентом.
Полиция
27 января, 14:01
Алкоголь попавшему в больницу саратовскому школьнику купил взрослый
Мазина отметила, что считает себя "человеком счастливым, абсолютно независимым". "Считать, что министерский пирог помазан каким-то медом, это труд, физический труд, я получаю заработную плату, физически отрабатывая часами, все мои доходы обнародованы. Никаких каких-то вкладов, каких-то приобретений", - заявила она.
Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев, комментируя уголовное преследование Мазиной и ее подчиненных, заявил журналистам, что следствию нужно во всем объективно разобраться, но пока оснований для кадровых решений нет.
Мазина возглавляет министерство здравоохранения Саратовской области с октября 2018 года, до этого занимала пост замглавы этого ведомства в 2002-2004 и 2013-2018 годах. В целом в системе здравоохранения области Мазина работает с 1985 года. Получила множество ведомственных наград.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
8 октября 2019, 16:42
Саратовский губернатор поручил выяснить причины ЧП с инвалидом в Ершове
210111
Обсудить 0
Наталья МазинаВалерий РадаевСледственный комитет РФСаратовская областьСаратовРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Детский сад
Власти Ярославля прокомментировали травмирование ребенка в детсаду
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд арестовал обвиняемого в поджигании девушки в Пермском крае
Борис Минц
Экс-совладельца банка "Открытие" Минца объявили в розыск
Нижний Новгород зимой
В Нижнем Новгороде жители дома, где был взрыв, вернулись в квартиры
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина
Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава
Автомобиль Следственного комитета России
В Коми завели дело об организации тайных собраний "Свидетелей Иеговы"*
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
В Домодедово задержали угрожавшую взрывом пассажирку, заявил источник
Медсестра в больнице
В пермской больнице медики обнаружили гайку в лекарстве
Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в Центральном районном суде Новосибирска во время оглашения приговора
Осужденный экс-губернатор потребовал компенсации за уголовное дело
Александр Винник
Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Миронов назвал кандидатов на пост Николаева в Госдуме
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
На Украине прокомментировали назначение Толстого вице-спикером ПАСЕ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Куршская коса
В Калининградской области на берег Куршской косы выбросило парафин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния