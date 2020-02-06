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Парламент Украины приступил к рассмотрению законопроекта о рынке земли
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РИА Новости

Парламент Украины приступил к рассмотрению законопроекта о рынке земли

14:29 06.02.2020 (обновлено: 16:41 06.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПотасовка во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Стрингер
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Потасовка во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Парламент Украины приступил к рассмотрению скандального законопроекта о рынке земли, хотя оппозиция блокирует трибуну и президиума Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Украины на заседании в четверг намерен рассмотреть в окончательном чтении законопроект, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок.
Потасовка между депутатами фракции пропрезидентской "Слуга народа" и оппозиционной "Батькивщина" состоялась возле трибуны Рады, оппозиция заблокировала трибуну парламента. В то же время депутаты продолжают работу, выступая со своих мест.
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Ожидалось, что из-за большого количества правок депутаты будут работать всю ночь, однако Рада приняла решение продлить работу в четверг до 20.30 мск.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.
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