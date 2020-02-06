Парламент Украины приступил к рассмотрению законопроекта о рынке земли

КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Парламент Парламент Украины приступил к рассмотрению скандального законопроекта о рынке земли, хотя оппозиция блокирует трибуну и президиума Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.

Парламент Украины на заседании в четверг намерен рассмотреть в окончательном чтении законопроект, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок.

Потасовка между депутатами фракции пропрезидентской "Слуга народа" и оппозиционной "Батькивщина" состоялась возле трибуны Рады, оппозиция заблокировала трибуну парламента. В то же время депутаты продолжают работу, выступая со своих мест.

Ожидалось, что из-за большого количества правок депутаты будут работать всю ночь, однако Рада приняла решение продлить работу в четверг до 20.30 мск.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.