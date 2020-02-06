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В Казахстане хотят запретить дарить госслужащим подарки
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РИА Новости

В Казахстане хотят запретить дарить госслужащим подарки

14:23 06.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЧиновник перед совещанием
Чиновник перед совещанием
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Чиновник перед совещанием. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 6 фев - РИА Новости. Установить запрет на подарки любой стоимости для чиновников планируют в Казахстане, сообщил в четверг первый зампред агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.
Выступая на презентации поправок по вопросам противодействия коррупции, Бектенов сообщил, что документом, в частности, предполагается установить "запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости".
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11 января 2019, 10:55
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По словам зампреда, сейчас разрешается дарить подарки госслужащим Казахстана стоимостью до 26,5 тысячи тенге (70 долларов), при этом в кодексе об административных правонарушениях есть норма, согласно которой передача подарков чиновникам считается коррупцией. Как отметил Бектенов, такая ситуация вводит дарителей в заблуждение.
"Поэтому законопроектом предусмотрено исключение порога стоимости разрешаемого подарка госслужащим и иным лицам, принимающим на себя антикоррупционные ограничения", - объяснил зампред.
Он также проинформировал, что круг лиц, которым запрещено дарить подарки за действия или бездействие в пользу дарителя, расширен "лицами, занимающими ответственную государственную должность (депутаты парламента, судьи и другие), и лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций".
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