В Казахстане хотят запретить дарить госслужащим подарки

НУР-СУЛТАН, 6 фев - РИА Новости. Установить запрет на подарки любой стоимости для чиновников планируют в Установить запрет на подарки любой стоимости для чиновников планируют в Казахстане , сообщил в четверг первый зампред агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Выступая на презентации поправок по вопросам противодействия коррупции, Бектенов сообщил, что документом, в частности, предполагается установить "запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости".

По словам зампреда, сейчас разрешается дарить подарки госслужащим Казахстана стоимостью до 26,5 тысячи тенге (70 долларов), при этом в кодексе об административных правонарушениях есть норма, согласно которой передача подарков чиновникам считается коррупцией. Как отметил Бектенов, такая ситуация вводит дарителей в заблуждение.

"Поэтому законопроектом предусмотрено исключение порога стоимости разрешаемого подарка госслужащим и иным лицам, принимающим на себя антикоррупционные ограничения", - объяснил зампред.