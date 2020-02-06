В Казахстане хотят запретить дарить госслужащим подарки

НУР-СУЛТАН, 6 фев - РИА Новости. Установить запрет на подарки любой стоимости для чиновников планируют в Казахстане, сообщил в четверг первый зампред агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.
Выступая на презентации поправок по вопросам противодействия коррупции, Бектенов сообщил, что документом, в частности, предполагается установить "запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости".
11 января 2019, 10:55В правительстве рассказали, какие ограничения в подарках ждут госслужащих
По словам зампреда, сейчас разрешается дарить подарки госслужащим Казахстана стоимостью до 26,5 тысячи тенге (70 долларов), при этом в кодексе об административных правонарушениях есть норма, согласно которой передача подарков чиновникам считается коррупцией. Как отметил Бектенов, такая ситуация вводит дарителей в заблуждение.
"Поэтому законопроектом предусмотрено исключение порога стоимости разрешаемого подарка госслужащим и иным лицам, принимающим на себя антикоррупционные ограничения", - объяснил зампред.
Он также проинформировал, что круг лиц, которым запрещено дарить подарки за действия или бездействие в пользу дарителя, расширен "лицами, занимающими ответственную государственную должность (депутаты парламента, судьи и другие), и лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций".