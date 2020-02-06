В Черногории полиция согласилась охранять протесты верующих

БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Полиция Полиция Черногории , несмотря на предыдущий отказ, продолжит обеспечивать безопасность на мирных шествиях и молебнах против закона о религиозных объединениях, сообщило ведомство.

В крупнейшем шествии и молебне в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) в минувшее воскресенье в Подгорице, по оценкам духовенства, приняли участие около 60 тысяч человек. Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович, по четвергам и воскресеньям шествия верующих и молебны собирают в Черногории до 150 тысяч человек.

Управление полиции республики в среду отказалось охранять массовые шествия и молебны верующих и возложило ответственность за безопасность на их организаторов. Совет епископов СПЦ в Черногории назвал это попыткой запрета собраний верующих властями.

"Вчерашнее решение управления полиции стало результатом оценки ситуации ввиду того, что Митрополия Черногорско-Приморская и остальные епархии СПЦ не заявляли массовые собрания в соответствии с законом", - сообщила полиция в четверг.

Ведомство также отметило, что, по его данным, церковные структуры "не могут контролировать собрания граждан", однако безопасность и осуществление их демократических прав "является общим интересом государства и каждого человека".

"Учитывая перечисленные обстоятельства, управление полиции, в соответствии с законом и четко определенными процедурами, продолжит обеспечивать безопасность шествий и настаивает на соблюдении обязанностей и повышенной ответственности организаторов", - указало руководство полиции.

Следующий массовый молебен и шествие верующих руководство СПЦ в Черногории назначило в четверг вечером перед храмом Воскресения Христова в Подгорице.