МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ирак открывает наземный путь для торговли с Россией, рассчитывает на рост взаимного товарооборота, сказал иракский посол в Москве Абдулрахман Хамид Мохаммед аль-Хуссайни.
"Вчера мы встречались с господином (замглавы МИД РФ Михаилом) Богдановым, с нами присутствовал старший заместитель министра иностранных дел Ирака. И когда у нас была встреча, прямо во время совещания министр иностранных дел Ирака связался со своим заместителем... и передал, что совет министров Ирака дал добро на открытие прямого наземного сообщения между Россией и Ираком", - сказал посол на встрече с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.
"Географически расстояние между границами Ирака и России составляет 1700 километров, а расстояние между Багдадом и Москвой - 2400 километров. Но что касается торговли наземным путём - расстояние совсем не большое. У нас огромные возможности для взаимной торговли. Я очень надеюсь, что российские товары в сфере сельского хозяйства, электроэнергетики, строительных материалов появятся на иракском рынке. И также надеюсь, что иракские товары появятся на российском рынке", - добавил дипломат.