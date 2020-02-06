Ирак открывает наземный путь для торговли с Россией

"Географически расстояние между границами Ирака и России составляет 1700 километров, а расстояние между Багдадом и Москвой - 2400 километров. Но что касается торговли наземным путём - расстояние совсем не большое. У нас огромные возможности для взаимной торговли. Я очень надеюсь, что российские товары в сфере сельского хозяйства, электроэнергетики, строительных материалов появятся на иракском рынке. И также надеюсь, что иракские товары появятся на российском рынке", - добавил дипломат.