Более 50 пострадавших при ЧП с лайнером в Стамбуле выписали из больниц

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле

АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Пятьдесят шесть пострадавших при Пятьдесят шесть пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в Стамбуле выписаны из больниц, заявил гендиректор авиакомпании Мехмет Тефвик Нане в четверг.

В среду в 18.29 мск самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены и доставлены в больницы. Как заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан среди пассажиров не было. После инцидента аэропорт был закрыт на несколько часов, с 4.00 мск он возобновил работу.

"На 13.00 (мск) из больниц выписаны 56 человек. Началась расшифровка "черных ящиков". Мы постоянно на связи с родственниками погибших. Есть десятки вопросов по аварии: как и почему это произошло? У нас новые самолеты, технический осмотр проводится в соответствии со всеми международными стандартами. Всех пилотов мы предупреждаем, что при наличии риска при посадке они должны заходить на второй круг", - заявил Нане журналистам в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.