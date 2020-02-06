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2020-02-06T14:03+0300
https://ria.ru/20200206/1564346951.html
Более 50 пострадавших при ЧП с лайнером в Стамбуле выписали из больниц
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РИА Новости

Более 50 пострадавших при ЧП с лайнером в Стамбуле выписали из больниц

14:03 06.02.2020
5818
© REUTERS / Murad SezerСамолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Пятьдесят шесть пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в Стамбуле выписаны из больниц, заявил гендиректор авиакомпании Мехмет Тефвик Нане в четверг.
В среду в 18.29 мск самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены и доставлены в больницы. Как заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан среди пассажиров не было. После инцидента аэропорт был закрыт на несколько часов, с 4.00 мск он возобновил работу.
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Вчера, 11:17
Жесткая посадка самолета в Стамбуле попала на видео
"На 13.00 (мск) из больниц выписаны 56 человек. Началась расшифровка "черных ящиков". Мы постоянно на связи с родственниками погибших. Есть десятки вопросов по аварии: как и почему это произошло? У нас новые самолеты, технический осмотр проводится в соответствии со всеми международными стандартами. Всех пилотов мы предупреждаем, что при наличии риска при посадке они должны заходить на второй круг", - заявил Нане журналистам в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он добавил, что главная задача руководства авиакомпании в настоящее время - сделать все, что нужно, для пострадавших и семей погибших. По его словам, он намерен посетить пострадавших в стамбульских больницах.
Рухнул с обрыва и развалился на части: авария самолета в Стамбуле
© REUTERS / Kemal Aslan

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
1 из 12

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

© REUTERS / Kemal Aslan
© AFP 2020 / Ozan Kose

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

Спасатели в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
2 из 12

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© REUTERS / Murad Sezer

Воздушное судно развалилось на три части.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
3 из 12

Воздушное судно развалилось на три части.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
4 из 12

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Россиян среди пассажиров не было.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
5 из 12

Россиян среди пассажиров не было.

© REUTERS / Murad Sezer
© AFP 2020 / Ozan Kose

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
6 из 12

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
7 из 12

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Yasin Akgul

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
8 из 12

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

© AFP 2020 / Yasin Akgul
© REUTERS / Murad Sezer

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
9 из 12

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

Эвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
10 из 12

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
11 из 12

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

Полиция на месте жесткой посадки самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
12 из 12

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

© REUTERS / Murad Sezer
1 из 12

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

© REUTERS / Kemal Aslan
2 из 12

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

© AFP 2020 / Ozan Kose
3 из 12

Воздушное судно развалилось на три части.

© REUTERS / Murad Sezer
4 из 12

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

© REUTERS / Murad Sezer
5 из 12

Россиян среди пассажиров не было.

© REUTERS / Murad Sezer
6 из 12

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 12

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 12

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

© AFP 2020 / Yasin Akgul
9 из 12

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

© REUTERS / Murad Sezer
10 из 12

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 12

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

© REUTERS / Murad Sezer
12 из 12

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

© REUTERS / Murad Sezer
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Жесткая посадка самолета в СтамбулеСтамбулВ мире
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