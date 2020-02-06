Лукашевич призвал ОБСЕ подготовить доклад о неонацизме на Украине

"Делается это, как и прежде, с оглядкой на националистов, которые продолжают диктовать властям свои условия. Выходки радикалов зачастую происходят при попустительстве правоохранительных органов. Вандализм под националистическими лозунгами, проявления неонацизма, ксенофобии и антисемитизма продолжают сопровождать украинскую внутриполитическую реальность. Сведения об этом нуждаются в систематизации в виде соответствующего тематического доклада СММ. Это входит в мандат миссии. Когда, наконец, можно ожидать выпуска упомянутых нами докладов?", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.