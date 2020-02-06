Лукашевич призвал ОБСЕ подготовить доклад о неонацизме на Украине

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил о необходимости публикации тематического доклада Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине о проявлениях неонацизма, ксенофобии и антисемитизма в стране.
Лукашевич указал на то, что нынешние власти Украины пришли под лозунгами поиска путей общенационального примирения, гарантий равных прав и возможностей для всех жителей страны, но по факту продолжили, а где-то и ужесточили дискриминационную политику предыдущего руководства страны.
"Делается это, как и прежде, с оглядкой на националистов, которые продолжают диктовать властям свои условия. Выходки радикалов зачастую происходят при попустительстве правоохранительных органов. Вандализм под националистическими лозунгами, проявления неонацизма, ксенофобии и антисемитизма продолжают сопровождать украинскую внутриполитическую реальность. Сведения об этом нуждаются в систематизации в виде соответствующего тематического доклада СММ. Это входит в мандат миссии. Когда, наконец, можно ожидать выпуска упомянутых нами докладов?", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.