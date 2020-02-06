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Вооруженный араб ранил полицейского в Иерусалиме
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РИА Новости

Вооруженный араб ранил полицейского в Иерусалиме

14:01 06.02.2020
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Израильский полицейский получил ранение при нападении на него вооружённого араба в Старом городе в Иерусалиме, сообщила полиция Израиля.
"Теракт с применением огнестрельного оружия в Старом городе. Некоторое время назад нападавший приблизился к полицейским, находившимся у Львиных ворот, и выстрелил в них, в результате чего был ранен сотрудник пограничной полиции. Он был доставлен в больницу с легким ранением", - говорится в сообщении полиции.
Израильская полиция
Вчера, 09:19
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Отмечается, что нападавший нейтрализован.
По информации издания Jerusalem post, палестинец ранил полицейского в руку.
Ранее в четверг сообщалось о ещё одном инциденте в Иерусалиме - транспортное средство совершило наезд на израильских военнослужащих, 12 человек пострадали и были доставлены в больницу.
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ИерусалимПалестинаИзраильВ мире
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