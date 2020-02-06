Вооруженный араб ранил полицейского в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Израильский полицейский получил ранение при нападении на него вооружённого араба в Старом городе в Иерусалиме, сообщила полиция Израиля.
"Теракт с применением огнестрельного оружия в Старом городе. Некоторое время назад нападавший приблизился к полицейским, находившимся у Львиных ворот, и выстрелил в них, в результате чего был ранен сотрудник пограничной полиции. Он был доставлен в больницу с легким ранением", - говорится в сообщении полиции.
Вчера, 09:19При наезде в Иерусалиме пострадали военные
Отмечается, что нападавший нейтрализован.
По информации издания Jerusalem post, палестинец ранил полицейского в руку.
Ранее в четверг сообщалось о ещё одном инциденте в Иерусалиме - транспортное средство совершило наезд на израильских военнослужащих, 12 человек пострадали и были доставлены в больницу.