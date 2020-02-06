Вооруженный араб ранил полицейского в Иерусалиме

"Теракт с применением огнестрельного оружия в Старом городе. Некоторое время назад нападавший приблизился к полицейским, находившимся у Львиных ворот, и выстрелил в них, в результате чего был ранен сотрудник пограничной полиции. Он был доставлен в больницу с легким ранением", - говорится в сообщении полиции.