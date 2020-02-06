В Свердловской области вернувшихся из Китая проверили на коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Специалисты в Специалисты в Свердловской области проверили на коронавирус 19 человек, вернувшихся из Китая , у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ, результаты исследований – отрицательные, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

"На 6 февраля 2020 года проведено обследование 19 граждан, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ, результаты исследований - отрицательные. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в регионе ведется ежедневный мониторинг за заболеваемостью ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекцией. В период с 3 по 5 февраля в области зарегистрировано 26815 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, что выше аналогичного периода (понедельник-среда) прошлой недели на 31% и на 16% ниже такого же периода прошлого года. В Екатеринбурге за прошедшие три дня зарегистрировано 11726 случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости выше прошлой недели на 24%, отмечает ведомство.

С 3 по 5 февраля 2020 года в области зарегистрировано 565 случаев с предварительным диагнозом "пневмония", показатель заболеваемости ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 5%.

Продолжаются профилактические мероприятия в отношении коронавирусной инфекции, в том числе в пункте пропуска через государственную границу аэропорта "Кольцово". Проводится двойной тепловизионный контроль в отношении всех бортов, прибывающих с территории стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания, ведется анкетирование пассажиров. Отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на коронавирусную инфекцию, уточняет управление.