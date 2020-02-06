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В Свердловской области вернувшихся из Китая проверили на коронавирус
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РИА Новости

В Свердловской области вернувшихся из Китая проверили на коронавирус

13:55 06.02.2020
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© Виталий ТимкивВ лаборатории
В лаборатории
© Виталий Тимкив
В лаборатории. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Специалисты в Свердловской области проверили на коронавирус 19 человек, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ, результаты исследований – отрицательные, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
"На 6 февраля 2020 года проведено обследование 19 граждан, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ, результаты исследований - отрицательные. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - говорится в сообщении.
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С 3 по 5 февраля 2020 года в области зарегистрировано 565 случаев с предварительным диагнозом "пневмония", показатель заболеваемости ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 5%.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорВОЗСвердловская областьКитайРоссияУханьОбщество
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