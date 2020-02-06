МЧС ДНР ввело режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада

ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории самопровозглашенной Режим чрезвычайной ситуации введен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в связи с ухудшением погоды, для обращений жителей открыт телефон горячей линии, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС ДНР.

Со среды на территории ДНР продолжается снегопад. По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед, местами метель. По данным МЧС республики, из-за непогоды без света остались более 10 тысяч абонентов. На некоторых участках дорог ограничено движение грузового транспорта.

"С 6 февраля на территории ДНР введен режим чрезвычайной ситуации. В МЧС организована круглосуточная работа межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций государственного уровня",- говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

В ведомстве отметили, что временно затруднено движение транспорта на участках дорог в Старобешевском, Амвросиевском и Шахтерском районах.