СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по . Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено, так как его действия по выдаче "спецпропусков" не затронули ничьих интересов, сообщает управление СК РФ по региону.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что следователи СК в связи с отсутствием состава преступления прекратили уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении Штельмаха весной 2019 года.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области пояснили, что дело было возбуждено в связи с тем, что с 2011 по 2018 годы начальник управления ГИБДД ГУМВД России по Новосибирской области, нарушая федеральный закон и должностной регламент, организовал незаконную выдачу "спецпропусков", с которыми инспекторы на дороге не могли проверить водительские права, другие документы и груз остановленного ими автомобиля.

"Указанный пропуск начальник управления… Сергей Штельмах заверил своей подписью и гербовой печатью управления ГИБДД ГУМВД России по Новосибирской области, а также организовал заверение пропуска гербовой печатью ГУМВД России по Новосибирской области", - рассказали в СК.

В управлении отметили, что в ходе расследования уголовного дела факт выдачи удостоверений и пропусков, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, был подтвержден.

"В ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц при помощи указанных удостоверений от какой-либо ответственности. Состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) имеет место только в случае наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства… Законность принятого решения проверена надзорным органом", - сообщили в СК.