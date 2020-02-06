Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:46+0300
https://ria.ru/20200206/1564346069.html
СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске

13:46 06.02.2020
3064
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено, так как его действия по выдаче "спецпропусков" не затронули ничьих интересов, сообщает управление СК РФ по региону.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что следователи СК в связи с отсутствием состава преступления прекратили уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении Штельмаха весной 2019 года.
В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области пояснили, что дело было возбуждено в связи с тем, что с 2011 по 2018 годы начальник управления ГИБДД ГУМВД России по Новосибирской области, нарушая федеральный закон и должностной регламент, организовал незаконную выдачу "спецпропусков", с которыми инспекторы на дороге не могли проверить водительские права, другие документы и груз остановленного ими автомобиля.
"Указанный пропуск начальник управления… Сергей Штельмах заверил своей подписью и гербовой печатью управления ГИБДД ГУМВД России по Новосибирской области, а также организовал заверение пропуска гербовой печатью ГУМВД России по Новосибирской области", - рассказали в СК.
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
18 декабря 2019, 12:18
СК попросил "закрыть" процесс по делу об арсенале в доме под Гатчиной
В управлении отметили, что в ходе расследования уголовного дела факт выдачи удостоверений и пропусков, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, был подтвержден.
"В ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц при помощи указанных удостоверений от какой-либо ответственности. Состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) имеет место только в случае наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства… Законность принятого решения проверена надзорным органом", - сообщили в СК.
Сергей Штельмах возглавлял Новосибирское управление ГИБДД с 2006 года по октябрь 2018-го. Он был уволен с должности приказом министра внутренних дел РФ "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".
Автомобиль Следственного комитета РФ
21 января, 18:03
СК закрыл дело о смерти несовершеннолетней в самарской клинике
113011110
Обсудить 2
Следственный комитет РФМВД РФНовосибирскНовосибирская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нурлан Муратов, обвиняемый в убийстве полицейского в метро
Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователя в Москве поймали на взятке в 4,3 миллиона рублей
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Сыр. Архивное фото
Банда на Алтае похитила сыр на 3,7 миллиона рублей
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Община УПЦ в поселке Богородчаны возле опечатанного Свято-Николаевского храма. 3 февраля 2019 года
Общины УПЦ добились отмены решения об их перерегистрации в составе ПЦУ
Бывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов
Срок для генерала СК Дрыманова могут запросить в закрытом режиме
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
Вячеслав Володин
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния