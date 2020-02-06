Совфед подготовит обращение о недопустимости реабилитации нацизма

"Победа в Великой Отечественной войне - героический подвиг советского народа, поэтому 9 мая — День Победы — по праву является главным праздником России. В ознаменование 75-летия Великой Победы Совет Федерации проведет целый комплекс мероприятий, призванных отдать дань уважения ветеранам войны и труженикам тыла, не допустить искажения и фальсификации истории о событиях 1941–1945 годов, способствовать сохранению памяти о священном подвиге народа и развитию военно-патриотического воспитания молодежи", - говорится в сообщении.