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Совфед подготовит обращение о недопустимости реабилитации нацизма
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РИА Новости

Совфед подготовит обращение о недопустимости реабилитации нацизма

13:43 06.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совфед к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне намерен подготовить обращение к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма, план мероприятий размещен на сайте палаты.
"Победа в Великой Отечественной войне - героический подвиг советского народа, поэтому 9 мая — День Победы — по праву является главным праздником России. В ознаменование 75-летия Великой Победы Совет Федерации проведет целый комплекс мероприятий, призванных отдать дань уважения ветеранам войны и труженикам тыла, не допустить искажения и фальсификации истории о событиях 1941–1945 годов, способствовать сохранению памяти о священном подвиге народа и развитию военно-патриотического воспитания молодежи", - говорится в сообщении.
В плане мероприятий сенаторов значится участие и проведение международных конференций, посвященных 75-летию Победы, проведение тематических конференций, встреч и "круглых столов".
Кроме того, запланированы встречи с ветеранами войны и волонтерами, занимающимися поиском непогребенных останков военнослужащих, проведение уроков по вопросам патриотического воспитания молодежи.
Примут участие законодатели в региональных памятно-культурных мероприятиях, посвященных событиям войны. В стенах Совета Федерации запланированы организация и проведение серии тематических выставок.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Совет Федерации РФРоссияОбщество
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