Для трех эвакуированных в Тюмень потребовалось стационарное наблюдение

"Все осмотрены специалистами профильными, и из общего количества для троих потребовалось стационарное наблюдение - не лечение, наблюдение. У одного иностранного гражданина диагностирован абстинентный синдром, у двух других - заболевания, не связанные с инфекционной патологией, поэтому их поместили в стационарные условия, в условия бокса, где за ними продолжается наблюдение и оказывается необходимая консультативная помощь", - заявил Попова журналистам в четверг.