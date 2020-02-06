Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:38+0300
https://ria.ru/20200206/1564344838.html
Для трех эвакуированных в Тюмень потребовалось стационарное наблюдение
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564274624_0:114:670:490_1036x0_80_0_0_9c291440cfe7a4c42a3439e32662257f.jpg
РИА Новости

Для трех эвакуированных в Тюмень потребовалось стационарное наблюдение

13:38 06.02.2020
4110
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Для трех человек, эвакуированных из Уханя и размещенных в тюменском центре, потребовалось стационарное наблюдение, не лечение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все осмотрены специалистами профильными, и из общего количества для троих потребовалось стационарное наблюдение - не лечение, наблюдение. У одного иностранного гражданина диагностирован абстинентный синдром, у двух других - заболевания, не связанные с инфекционной патологией, поэтому их поместили в стационарные условия, в условия бокса, где за ними продолжается наблюдение и оказывается необходимая консультативная помощь", - заявил Попова журналистам в четверг.
Граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, проходят карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
131211
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыАнна ПоповаРоспотребнадзорВОЗКитайТюменская областьТюменьРоссияУханьВ мире
Рекомендуем
Питейное заведение
Исследование назвало регионы, лидирующие по потреблению водки в России
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
В Тюмени готовы к приему россиян из Уханя
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Актер Кирк Дуглас
Умер актер Кирк Дуглас
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле предприняли меры предосторожности из-за коронавируса
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в Китае
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Знак Инвалид в аэропорту
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал Минобороны и МИД вопрос о гибели россиян в Сирии
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния