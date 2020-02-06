Для трех эвакуированных в Тюмень потребовалось стационарное наблюдение

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Для трех человек, эвакуированных из Уханя и размещенных в тюменском центре, потребовалось стационарное наблюдение, не лечение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все осмотрены специалистами профильными, и из общего количества для троих потребовалось стационарное наблюдение - не лечение, наблюдение. У одного иностранного гражданина диагностирован абстинентный синдром, у двух других - заболевания, не связанные с инфекционной патологией, поэтому их поместили в стационарные условия, в условия бокса, где за ними продолжается наблюдение и оказывается необходимая консультативная помощь", - заявил Попова журналистам в четверг.
Граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, проходят карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV