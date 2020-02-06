Причиной авиакатастрофы в Стамбуле мог стать "сдвиг ветра", пишут СМИ

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Крушение самолета авиакомпании Крушение самолета авиакомпании Pegasus при посадке в аэропорту Сабихи Гёкчен Стамбула могло быть вызвано резким изменением скорости и направления ветра, сообщает в четверг газета Hurriyet

"В переговорах с авиадиспетчерами пилоты выражали беспокойство по поводу "сдвига ветра" в районе взлетно-посадочной полосы – так называют резкое изменение скорости или направления ветра, которое может привести к падению самолета", - сообщила газета .

Газета приводит расшифровку аудиозаписи слов пилота о том, что приборы самолета регистрируют на высоте ниже 1000 футов (около 305 метров) изменение направления ветра до 180 градусов.

Ранее о "сдвиге ветра" при взлете и посадке сообщали экипажи других самолетов.