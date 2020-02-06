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2020-02-06T13:36+0300
https://ria.ru/20200206/1564344436.html
Причиной авиакатастрофы в Стамбуле мог стать "сдвиг ветра", пишут СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564308733_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_adac949c949fdd80fc32d683f5d08f67.jpg
РИА Новости

Причиной авиакатастрофы в Стамбуле мог стать "сдвиг ветра", пишут СМИ

13:36 06.02.2020
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© REUTERS / Murad SezerСамолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Крушение самолета авиакомпании Pegasus при посадке в аэропорту Сабихи Гёкчен Стамбула могло быть вызвано резким изменением скорости и направления ветра, сообщает в четверг газета Hurriyet.
"В переговорах с авиадиспетчерами пилоты выражали беспокойство по поводу "сдвига ветра" в районе взлетно-посадочной полосы – так называют резкое изменение скорости или направления ветра, которое может привести к падению самолета", - сообщила газета .
Рухнул с обрыва и развалился на части: авария самолета в Стамбуле
© REUTERS / Kemal Aslan

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
1 из 12

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

© REUTERS / Kemal Aslan
© AFP 2020 / Ozan Kose

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

Спасатели в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
2 из 12

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© REUTERS / Murad Sezer

Воздушное судно развалилось на три части.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
3 из 12

Воздушное судно развалилось на три части.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
4 из 12

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Россиян среди пассажиров не было.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
5 из 12

Россиян среди пассажиров не было.

© REUTERS / Murad Sezer
© AFP 2020 / Ozan Kose

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
6 из 12

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
7 из 12

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Yasin Akgul

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
8 из 12

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

© AFP 2020 / Yasin Akgul
© REUTERS / Murad Sezer

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
9 из 12

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

Эвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
10 из 12

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
11 из 12

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

Полиция на месте жесткой посадки самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
12 из 12

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

© REUTERS / Murad Sezer
1 из 12

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

© REUTERS / Kemal Aslan
2 из 12

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

© AFP 2020 / Ozan Kose
3 из 12

Воздушное судно развалилось на три части.

© REUTERS / Murad Sezer
4 из 12

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

© REUTERS / Murad Sezer
5 из 12

Россиян среди пассажиров не было.

© REUTERS / Murad Sezer
6 из 12

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 12

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 12

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

© AFP 2020 / Yasin Akgul
9 из 12

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

© REUTERS / Murad Sezer
10 из 12

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 12

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

© REUTERS / Murad Sezer
12 из 12

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

© REUTERS / Murad Sezer
Газета приводит расшифровку аудиозаписи слов пилота о том, что приборы самолета регистрируют на высоте ниже 1000 футов (около 305 метров) изменение направления ветра до 180 градусов.
Ранее о "сдвиге ветра" при взлете и посадке сообщали экипажи других самолетов.
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2193 Измир - Стамбул, в среду при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.
Видео жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула
Вчера, 01:03
Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
211224
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Жесткая посадка самолета в СтамбулеPegasus AirlinesТурцияСтамбулВ мире
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Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
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