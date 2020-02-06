Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:29+0300
https://ria.ru/20200206/1564344071.html
Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса

13:29 06.02.2020
1869
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 6 фев - РИА Новости. Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок и прорабатывает вопрос их закупки за рубежом из-за коронавируса, сообщил в четверг официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.
"Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали запасы в Китай. В связи с чем правительством введен запрет на экспорт. Кроме запрета прорабатывается закуп масок за рубежом у иностранных производителей в связи с неспособностью некоторых отечественных производителей обеспечить растущий спрос у населения", - сказал Ахметшарип в ходе заявления для прессы.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
В больнице
Вчера, 12:14
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
500002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаНур-СултанВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Письмо
Казахстан приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай
Чиновник перед совещанием
В Казахстане хотят запретить дарить госслужащим подарки
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
В Китае рассказали о мошенниках, пытающихся нажиться на коронавирусе
Питейное заведение
Исследование назвало регионы, лидирующие по потреблению водки в России
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Для трех эвакуированных в Тюмень потребовалось стационарное наблюдение
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Причиной авиакатастрофы в Стамбуле мог стать "сдвиг ветра", пишут СМИ
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле предприняли меры предосторожности из-за коронавируса
В больнице
Врачи разных профилей обследуют эвакуированных из Уханя в Тюмени
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Клавиатура компьютера
Китайские медицинские организации подверглись кибератакам из Индии
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса
Китай
В Китае четыре города ограничили передвижение из-за коронавируса
Вспышка коронавируса в Китае
В Китае город Дали перехватил защитные маски, направленные в Чунцин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай выразил протест странам из-за чрезмерных мер против коронавируса
Временная больница в китайском городе Ухань
СМИ: в Ухане начали клинические испытания лекарств против коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния