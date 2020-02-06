Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса

"Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали запасы в Китай. В связи с чем правительством введен запрет на экспорт. Кроме запрета прорабатывается закуп масок за рубежом у иностранных производителей в связи с неспособностью некоторых отечественных производителей обеспечить растущий спрос у населения", - сказал Ахметшарип в ходе заявления для прессы.