В СФ предложили обязать губернаторов закупать отечественную продукцию

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Совфеде предлагают установить в качестве оценки деятельности глав регионов и муниципальных образований показатель достижения минимальной доли приобретения российских товаров при проведении госзакупок, соответствующее письмо направлено вице-премьеру РФ Юрию Борисову , текст документа имеется распоряжении РИА Новости.

В рамках рассмотрения вопроса о применении "национального режима" при проведении государственных закупок комитетом Совета Федерации по экономической политике были выявлены проблемы, требующие решения со стороны правительства, говорится в документе за подписью главы комитета Андрея Кутепова.

Так, сенаторы отмечают отсутствие "до 1 января 2020 года анализа информации о количестве производимой отечественной продукции, о сопоставимости ее качества с зарубежными аналогами и о возможностях отечественных производителей, включая производственные мощности, выпуска продукций в необходимом объеме под реализацию национальных проектов".

В комитете полагают, что потребность в закупке товаров отечественного производства не синхронизирована с национальными проектами. По мнению сенаторов, существующий перечень продукции, произведенной на территории Российской Федерации, утверждённый кабмином, не решает указанную проблему.

"Этот вопрос актуален и для предприятий оборонно-промышленного комплекса в целях обеспечения доли производства гражданской продукции", - отмечается в письме.

Кроме того, запреты и ограничения на допуск к закупкам иностранных товаров легко обходятся заказчиками путем "заточки" документации под зарубежного производителя, поскольку в стране отсутствует сравнительный анализ качества российского и иностранного товара. Также отсутствует ответственность руководителя субъекта Российской Федерации за достижение указанного показателя, подчеркивают в Совфеде.

При этом установление обязательной доли закупки продукции отечественного производителя носит дискуссионный характер.

"Существуют заказчики, которые не реализуют национальные проекты и не закупают товары, входящие в перечень продукции, произведенной на территории Российской Федерации (детские сады, школы и т.д.), указанной в постановлении правительства либо вообще закупают исключительно только услуги жилищно-коммунального хозяйства и канцтовары, в виду отсутствия соответствующих бюджетов. Установление для этой категории заказчиков нормы, обязывающей закупать 50% отечественной продукции, станет для них невыполнимой задачей. В таких случаях требуется дифференцированный подход", - говорится в письме.

Сенаторы отмечают, что установленные приказом Минфина нормы об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства, для закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд о предоставлении преференций в размере 15% в отношении цены контракта "трудно реализуемы, поскольку заказчику сложно ориентироваться в номенклатуре, установленной настоящим приказом".

Этот перечень не является исчерпывающим и постоянно пополняется новыми товарами.

"Столь необходимое систематическое, но неоперативное изменение перечня будет тормозить закупки продукции и, как следствие, может привести к срыву национальных проектов. Кроме того, нет четкого понимания принципа включения того или иного товара в перечень. Одновременно с этим, существует запрос на установление дифференцированной ставки преференций в зависимости от рынка", - говорится в документе.

Кроме того, вызывает дискуссии вопрос о том, что такое продукция российского производства и какое количество иностранного компонента допустимо в этой продукции, эта тема требует дополнительного обсуждения, отмечается в письме.

Для решения указанных проблем в Совфеде предлагают "установить в качестве показателя оценки деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований показатель достижения минимальной доли закупок российских товаров при проведении государственных закупок".

Также предлагается провести мониторинг применения национального режима для дальнейшего совершенствования системы импортозамещения, проанализировать информацию о готовности перехода на импортозамещение и выпуск гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса.