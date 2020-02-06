Рабочая группа утвердила формулировки поправок о науке и материнстве

"Больше всего интересовали всех вопросы социального характера. Затвердили формулы, которые уже нашли юридическое выражение, то есть конкретные части статей Конституции, они касались, в первую очередь, роли науки", - сказала Хабриева журналистам.

По ее словам, речь идет о том, чтобы наполнить действующие статьи Конституции, в которых говорится о предметах ведения РФ, то есть статью 71, положениями о том, как реализуется основа федеральной политики, федеральных программ в том числе в области научно-технологического развития.