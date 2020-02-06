Рабочая группа утвердила формулировки поправок о науке и материнстве

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На очередном заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию утверждены формулировки положений, которые предлагается внести в Основной Закон, касающиеся роли науки, поддержки новых технологий, материнства, отцовства и детства и закрепления дополнительно в конституции статуса культурного наследия России, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.
"Больше всего интересовали всех вопросы социального характера. Затвердили формулы, которые уже нашли юридическое выражение, то есть конкретные части статей Конституции, они касались, в первую очередь, роли науки", - сказала Хабриева журналистам.
По ее словам, речь идет о том, чтобы наполнить действующие статьи Конституции, в которых говорится о предметах ведения РФ, то есть статью 71, положениями о том, как реализуется основа федеральной политики, федеральных программ в том числе в области научно-технологического развития.
Она подчеркнула, что сегодня конкурентоспособность государства обеспечивается, в первую очередь, уровнем развития науки и новых технологий.
"Также было поддержано уточнение, которое касается статьи 114, где говорится о поддержке науки, новых технологий, инфраструктуры научной, здесь был полный консенсус", - пояснила она.
Она добавила, что сегодня также были утверждены формулировки, которые касались поддержки материнства, отцовства и детства и закрепления дополнительно в конституции статуса культурного наследия России.
"Правда, здесь завязалась некоторая дискуссия, вопрос о месте этой нормы: статья 68 или же 70. Но, во всяком случае, сама юридическая форма, которая уже предложена, возражений не вызвала", - подчеркнула Хабриева.