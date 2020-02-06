Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:17+0300
https://ria.ru/20200206/1564343396.html
Рабочая группа утвердила формулировки поправок о науке и материнстве
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564226559_0:106:3072:1834_1036x0_80_0_0_f38ebfc64882d8ca72fec31e2c305acc.jpg
РИА Новости

Рабочая группа утвердила формулировки поправок о науке и материнстве

13:17 06.02.2020
132
© РИА Новости / Илья ПиталевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На очередном заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию утверждены формулировки положений, которые предлагается внести в Основной Закон, касающиеся роли науки, поддержки новых технологий, материнства, отцовства и детства и закрепления дополнительно в конституции статуса культурного наследия России, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.

"Больше всего интересовали всех вопросы социального характера. Затвердили формулы, которые уже нашли юридическое выражение, то есть конкретные части статей Конституции, они касались, в первую очередь, роли науки", - сказала Хабриева журналистам.

Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 10:47
Комитет ГД утвердил поправки к проекту о горячем питании школьников
По ее словам, речь идет о том, чтобы наполнить действующие статьи Конституции, в которых говорится о предметах ведения РФ, то есть статью 71, положениями о том, как реализуется основа федеральной политики, федеральных программ в том числе в области научно-технологического развития.
Она подчеркнула, что сегодня конкурентоспособность государства обеспечивается, в первую очередь, уровнем развития науки и новых технологий.
"Также было поддержано уточнение, которое касается статьи 114, где говорится о поддержке науки, новых технологий, инфраструктуры научной, здесь был полный консенсус", - пояснила она.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
5 февраля, 16:31
Голикова рассказала о поправках, упрощающих получение маткапитала
Она добавила, что сегодня также были утверждены формулировки, которые касались поддержки материнства, отцовства и детства и закрепления дополнительно в конституции статуса культурного наследия России.
"Правда, здесь завязалась некоторая дискуссия, вопрос о месте этой нормы: статья 68 или же 70. Но, во всяком случае, сама юридическая форма, которая уже предложена, возражений не вызвала", - подчеркнула Хабриева.
100003
Обсудить 0
Конституция РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В СФ предложили обязать губернаторов закупать отечественную продукцию
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас: в Конституции может появиться понятие "федеральных территорий"
Актер Джаред Падалеки
Актер "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Турецкие СМИ обвинили советника Эрдогана в гибели людей под лавиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
В Кремле не знают об идее термина "федеральные территории"
Генетические мутации, ДНК
Завершено крупнейшее исследование полного генома рака
Путин вручил в Кремле президентские премии в области науки и инноваций. 6 февраля 2020
Путин рассказал, что способно обеспечить качественный прорыв в науке
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
В Госдуму внесут проект по борьбе с завышением цен аптеками
Община УПЦ в поселке Богородчаны возле опечатанного Свято-Николаевского храма. 3 февраля 2019 года
Общины УПЦ добились отмены решения об их перерегистрации в составе ПЦУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
США и Британия не ответили на предложение Путина по саммиту СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин и кандидат биологических наук Марина Ширманова на церемонии вручения президентских премий в области науки
Путин вручил в Кремле премии молодым ученым
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД утвердил поправки к проекту о горячем питании школьников
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. 6 февраля 2020
Путин поздравил ученых с профессиональным праздником
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий надеется, что Путин останется у власти после 2024 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния