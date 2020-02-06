В ДНР завели дело против украинских силовиков после обстрела Горловки

"Манифест бомонда". Почему политики в Киеве против пенсий для Донбасса Соратница Зеленского призвала в Раде не платить пенсии в Донбассе. Чем продиктовано такое заявление, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.