В ДНР завели дело против украинских силовиков после обстрела Горловки

ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" против украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Горловки, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что утром в среду украинские силовики из минометов обстреляли окраины Горловки.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
В частности, по данным ведомства, в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков было повреждено убежище во дворе школы и дом. Возбуждено дело по статье "теракт", ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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