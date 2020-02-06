"Т Плюс" потратит 4,3 млрд рублей для модернизации Пермской ТЭЦ-9

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Т Плюс" закупит у российских поставщиков оборудование на 4,3 миллиарда рублей для модернизации Пермской ТЭЦ-9 в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2), сообщает энергокомпания.

"ПАО " Т Плюс " заключило договоры на поставку основного оборудования, необходимого для обновления оборудования Пермской ТЭЦ-9 в рамках программы модернизации тепловых электростанций. Станция входит в состав Пермского филиала энергокомпании. Общая стоимость оборудования составляет порядка 4,3 миллиарда рублей с НДС", - говорится в сообщении.

Договоры на поставку заключены с российскими поставщиками, что полностью соответствует политике импортозамещения и требованиям конкурса на модернизацию, отмечает компания.

Поставка на строительную площадку для последующего монтажа начнется в октябре 2020 года и полностью завершится в 2021 году. Прогнозная стоимость всех затрат компании на модернизацию оборудования станции составит порядка 7,5 миллиардов рублей без НДС. Начало поставки мощности запланировано на 2022 год.

Модернизация двух турбогенераторов Пермской ТЭЦ-9 была одобрена на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике в рамках дополнительного отбора проектов. Помимо пермской тепловой электростанции, обновление генерирующего оборудования коснется четвертого блока Ижевской ТЭЦ-2 и одного агрегата Самарской ТЭЦ. Общая сумма инвестиций по четырем проектам составит 17,6 миллиарда рублей без НДС.