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Теплоснабжение
2020-02-06T13:10+0300
https://ria.ru/20200206/1564342898.html
"Т Плюс" потратит 4,3 млрд рублей для модернизации Пермской ТЭЦ-9
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РИА Новости

"Т Плюс" потратит 4,3 млрд рублей для модернизации Пермской ТЭЦ-9

13:10 06.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции. Архивное фото
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Т Плюс" закупит у российских поставщиков оборудование на 4,3 миллиарда рублей для модернизации Пермской ТЭЦ-9 в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2), сообщает энергокомпания.
"ПАО "Т Плюс" заключило договоры на поставку основного оборудования, необходимого для обновления оборудования Пермской ТЭЦ-9 в рамках программы модернизации тепловых электростанций. Станция входит в состав Пермского филиала энергокомпании. Общая стоимость оборудования составляет порядка 4,3 миллиарда рублей с НДС", - говорится в сообщении.
Договоры на поставку заключены с российскими поставщиками, что полностью соответствует политике импортозамещения и требованиям конкурса на модернизацию, отмечает компания.
Поставка на строительную площадку для последующего монтажа начнется в октябре 2020 года и полностью завершится в 2021 году. Прогнозная стоимость всех затрат компании на модернизацию оборудования станции составит порядка 7,5 миллиардов рублей без НДС. Начало поставки мощности запланировано на 2022 год.
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Модернизация двух турбогенераторов Пермской ТЭЦ-9 была одобрена на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике в рамках дополнительного отбора проектов. Помимо пермской тепловой электростанции, обновление генерирующего оборудования коснется четвертого блока Ижевской ТЭЦ-2 и одного агрегата Самарской ТЭЦ. Общая сумма инвестиций по четырем проектам составит 17,6 миллиарда рублей без НДС.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. В состав компании входят 60 электростанций - 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсРоссия
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