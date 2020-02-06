Турецкие СМИ обвинили советника Эрдогана в гибели людей под лавиной

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Турецкие СМИ обвиняют советницу президента Турции и экс-депутата турецкого парламента от провинции Ван Гюльшен Орхан в гибели 33 спасателей под сошедшей в среду на востоке Турции лавиной.
"Советница президента госпожа Орхан вопреки предупреждению спасателей распорядилась очистить дорогу от снега, так как возглавляемая ею делегация направлялась с мероприятия в соседнем районе по дороге, находящейся в зоне схода первой лавины. Шум работающей тяжелой снегоуборочной техники и вызвал сход новой лавины, под которой погибли спасатели", - сказал корреспондент телеканала HaberTurk Бюлент Айдемир в прямом эфире телеканала.
По его словам, Орхан распорядилась пустить впереди 4-5 снегоуборочных машин для расчистки закрытой из-за опасности схода лавин дороги от снега. Шум и вибрация воздуха от работающих машин и вызвали новый сход лавины, которая накрыла спасателей.
Ранее губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере три пассажира микроавтобуса погибли и двое пропали без вести в результате схода лавины. В среду местные власти проинформировали, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, работавших на месте происшествия. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что в результате погибли еще 26 человек и 75 получили ранения. Затем президент страны Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших возросло до 33 человек.
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По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, девять раненых находятся в тяжелом состоянии. В числе оказавшихся под снегом была Орхан, которая смогла самостоятельно выбраться из-под завалов. Среди спасенных из-под снега был глава отделения Управления по чрезвычайным ситуациям в провинции Ван Осман Учар, он госпитализирован.