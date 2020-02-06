Турецкие СМИ обвинили советника Эрдогана в гибели людей под лавиной

По его словам, Орхан распорядилась пустить впереди 4-5 снегоуборочных машин для расчистки закрытой из-за опасности схода лавин дороги от снега. Шум и вибрация воздуха от работающих машин и вызвали новый сход лавины, которая накрыла спасателей.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, девять раненых находятся в тяжелом состоянии. В числе оказавшихся под снегом была Орхан, которая смогла самостоятельно выбраться из-под завалов. Среди спасенных из-под снега был глава отделения Управления по чрезвычайным ситуациям в провинции Ван Осман Учар, он госпитализирован.