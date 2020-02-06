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Теплоснабжение
2020-02-06T13:05+0300
https://ria.ru/20200206/1564342545.html
Минэнерго может перенести отбор проектов модернизации ТЭС на 2026 год
https://cdn23.img.ria.ru/images/153055/91/1530559110_0:109:3249:1937_1036x0_80_0_0_413215eefb1a1ba26ec4653b0e75899e.jpg
РИА Новости

Минэнерго может перенести отбор проектов модернизации ТЭС на 2026 год

13:05 06.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция "Некрасовка" в Москве
Тепловая станция Некрасовка в Москве
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает перенести сроки отбора проектов модернизации ТЭС с вводом в 2026 году до 1 июля 2020 года, следует из проекта изменений на портале проектов нормативных актов.
"В 2020 году отбор проектов модернизации проводится с приемом ценовых заявок на участие в отборе проектов модернизации до 1 июля и с началом поставки мощности по его итогам с 1 января по 31 декабря 2026 года", - говорится в документе. По действующим правилам отбор должен пройти до 1 апреля 2020 года.
Перенос связан с проведением дополнительного отбора на 2 ГВт на базе газовых турбин и "усовершенствованием общего порядка проведения отборов проектов модернизации начиная с 2020 года". Как отмечается в пояснительной записке, изменения в порядок проведения отбора должны быть приняты не позднее середины февраля 2020 года.
В РФ в 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. В рамках программы по общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема мощности, 15% формирует в "ручном" режиме правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.
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Минэнерго РФ предлагало провести дополнительный отбор проектов на 2 ГВт на базе газовых турбин со вводом в 2026 - 2028 годах. Также замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич говорил, что отбор в рамках квоты правкомиссии предлагается проводить по принципам, по которым отбирались проекты на общем конкурсе.
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ТеплоснабжениеМинистерство энергетики РФРоссия
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