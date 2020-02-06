Минэнерго может перенести отбор проектов модернизации ТЭС на 2026 год

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает перенести сроки отбора проектов модернизации ТЭС с вводом в 2026 году до 1 июля 2020 года, следует из проекта изменений на портале проектов нормативных актов.

"В 2020 году отбор проектов модернизации проводится с приемом ценовых заявок на участие в отборе проектов модернизации до 1 июля и с началом поставки мощности по его итогам с 1 января по 31 декабря 2026 года", - говорится в документе. По действующим правилам отбор должен пройти до 1 апреля 2020 года.

Перенос связан с проведением дополнительного отбора на 2 ГВт на базе газовых турбин и "усовершенствованием общего порядка проведения отборов проектов модернизации начиная с 2020 года". Как отмечается в пояснительной записке, изменения в порядок проведения отбора должны быть приняты не позднее середины февраля 2020 года.

В РФ в 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. В рамках программы по общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема мощности, 15% формирует в "ручном" режиме правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.