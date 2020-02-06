Жителей Москвы предупредили о метели и снежных заносах

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 6 февраля в Московской области и Москве ожидается снег, метель, ветер 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве предупреждают об ухудшении видимости до 500-1000 метров в условиях снегопада и метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.