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Жителей Москвы предупредили о метели и снежных заносах
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РИА Новости

Жителей Москвы предупредили о метели и снежных заносах

13:01 06.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей Москвы и Подмосковья о метели, сильном ветре и снежных заносах в течение дня, говорится на сайте областного главка МЧС.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 6 февраля в Московской области и Москве ожидается снег, метель, ветер 12-17 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве предупреждают об ухудшении видимости до 500-1000 метров в условиях снегопада и метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.
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МЧС РФМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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