Рада отказалась отменить закон о сокращении обучения на русском языке

КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому

Отмену голосования за документ поддержали лишь 58 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада приняла этот закон в середине января. После этого депутаты фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за этот закон, считая, что он противоречит конституции и нарушает права национальных меньшинств. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.

Закон "О полном среднем образовании" предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства. Прежде всего, речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разное, в частности, на родном языке наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе. С 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет преподаваться на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.