Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T12:56+0300
https://ria.ru/20200206/1564341780.html
Рада отказалась отменить закон о сокращении обучения на русском языке
https://cdn25.img.ria.ru/images/155511/00/1555110047_0:71:2994:1756_1036x0_80_0_0_f31707b587a4a7e5e9fb2c0b74e574bb.jpg
РИА Новости

Рада отказалась отменить закон о сокращении обучения на русском языке

12:56 06.02.2020
3338
© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Отмену голосования за документ поддержали лишь 58 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
30 января, 08:00Религия и мировоззрение
Раввин Борода: что творится в Украине, Польше, Прибалтике – преступно
Рада приняла этот закон в середине января. После этого депутаты фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за этот закон, считая, что он противоречит конституции и нарушает права национальных меньшинств. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.
Закон "О полном среднем образовании" предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства. Прежде всего, речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.
Рига
31 декабря 2019, 10:19
В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях
Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разное, в частности, на родном языке наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе. С 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.
Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет преподаваться на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.
Ранее Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка с принятием на Украине закона "Об общем среднем образовании".
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
16 декабря 2019, 03:56
В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян
1000521
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеЕвросоюзВладимир ЗеленскийООНРоссияКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Оператор по добыче нефти
Россия стала вторым по величине поставщиком энергоносителей в США
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Жан-Поль Готье объяснил "некрасивость" русских мужчин
Наручники
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Палатой Представителей в США
Весь кокус в импичменте. Почему Трамп снова выиграл
Пожилые женщины кормят голубей на одной из улиц в Дебальцево, Украина
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Знак Инвалид в аэропорту
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Путин призвал убирать вузы-пустышки в РФ
Путин призвал закрыть "вузы-пустышки"
Инженер за работой
В России собрали авиационный двигатель с помощью 3D-принтера
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
В РПЦ предупредили о мошенниках, "освящающих" маски от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Лента новостейМолния