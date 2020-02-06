Крымские татары призвали Турцию не делать их разменной монетой

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар. Кроме того, Эрдоган во время официального визита на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, заявил, что Анкара поможет украинской стороне построить жилье для 500 семей из числа крымских татар.
"Совет крымских татар при главе республики Крым призывает Турцию не совершать серьезнейшую ошибку. Не поддерживать пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно положения крымских татар в Крыму. Считаем крайне недопустимым использовать наш многострадальный народ в качестве разменной монеты в чужих политических играх", - говорится в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
При этом совет заявил, что возмущен поведением лидеров Турции и Украины, которые не являются уполномоченными представителями крымско-татарского народа и не имеют права решать его судьбу и определять место проживания. "На протяжении 5 лет официальная Анкара полностью игнорирует крымско-татарский народ, проживающий на своей исторической Родине в Крыму, не оказывает ему ни финансовой, ни культурной, ни морально-этической поддержки", - говорится в обращении.
Совет считает, что обещание Эрдогана построить в Херсонской области Украины жилье демонстрирует пренебрежительное отношение к исторической памяти народа. Совет крымских татар отметил, что Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с Турцией относительно реабилитации крымско-татарского народа, сохранения, развития и возрождения его языка, культуры и традиций. "Надеемся на ответственный и адекватный подход к решению этих вопросов с турецкой стороны", - говорится в обращении. В совете отметили, что обращение передано в МИД РФ с просьбой донести данную позицию до руководства Турции.
Совет крымских татар - выборный представительный и консультативный орган крымско-татарского народа, который был избран из выдающихся представителей крымских татар на внеочередном Курултае мусульман Крыма в феврале 2018 года. В марте того же года указом главы Крыма все члены совета вошли в совет крымских татар при главе Крыма.
3 февраля, 12:51Сказано в эфиреПолитолог: за слова о Крыме Анкара получит от Киева все, что ей нужноТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла рассказал, почему это заявление прозвучало именно сейчас.