Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T12:36+0300
https://ria.ru/20200206/1564340729.html
Крымские татары призвали Турцию не делать их разменной монетой
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Крымские татары призвали Турцию не делать их разменной монетой

12:36 06.02.2020
3466
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Совет крымских татар при главе Крыма призвал власти Турции не использовать их как разменную монету в своих политических играх.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар. Кроме того, Эрдоган во время официального визита на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, заявил, что Анкара поможет украинской стороне построить жилье для 500 семей из числа крымских татар.
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
4 февраля, 12:38
Поклонская призвала Эрдогана набраться смелости и приехать в Крым
"Совет крымских татар при главе республики Крым призывает Турцию не совершать серьезнейшую ошибку. Не поддерживать пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно положения крымских татар в Крыму. Считаем крайне недопустимым использовать наш многострадальный народ в качестве разменной монеты в чужих политических играх", - говорится в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
При этом совет заявил, что возмущен поведением лидеров Турции и Украины, которые не являются уполномоченными представителями крымско-татарского народа и не имеют права решать его судьбу и определять место проживания. "На протяжении 5 лет официальная Анкара полностью игнорирует крымско-татарский народ, проживающий на своей исторической Родине в Крыму, не оказывает ему ни финансовой, ни культурной, ни морально-этической поддержки", - говорится в обращении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
3 февраля, 13:28
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Совет считает, что обещание Эрдогана построить в Херсонской области Украины жилье демонстрирует пренебрежительное отношение к исторической памяти народа. Совет крымских татар отметил, что Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с Турцией относительно реабилитации крымско-татарского народа, сохранения, развития и возрождения его языка, культуры и традиций. "Надеемся на ответственный и адекватный подход к решению этих вопросов с турецкой стороны", - говорится в обращении. В совете отметили, что обращение передано в МИД РФ с просьбой донести данную позицию до руководства Турции.
Совет крымских татар - выборный представительный и консультативный орган крымско-татарского народа, который был избран из выдающихся представителей крымских татар на внеочередном Курултае мусульман Крыма в феврале 2018 года. В марте того же года указом главы Крыма все члены совета вошли в совет крымских татар при главе Крыма.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
3 февраля, 12:51Сказано в эфире
Политолог: за слова о Крыме Анкара получит от Киева все, что ей нужноТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла рассказал, почему это заявление прозвучало именно сейчас.
5111011
Обсудить 1
МИД РФТурцияКрымРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияОбщество
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Актер Кирк Дуглас
Умер актер Кирк Дуглас
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Осень в Крыму
Ученые обнаружили, что озера Крыма стали менее радиоактивными
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
В Раде произошла потасовка между депутатами
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Президент РФ Владимир Путин
США и Британия не ответили на идею Путина по встрече глав пяти держав
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Владимир Пашков
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал Минобороны и МИД вопрос о гибели россиян в Сирии
Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб
Армия Сирии окружила в Идлибе три пункта наблюдения турецких военных
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Лента новостейМолния