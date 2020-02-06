США и Британия не ответили на предложение Путина по саммиту СБ ООН

Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести "встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". В конце января послания с детализацией идеи саммита были направлены лидерам "пятерки" СБ ООН. Песков ранее говорил, что инициативу уже поддержали КНР и Франция.