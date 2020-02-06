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США и Британия не ответили на предложение Путина по саммиту СБ ООН
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РИА Новости

США и Британия не ответили на предложение Путина по саммиту СБ ООН

12:33 06.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кремль не получил ответа по идее президента России Владимира Путина провести саммит лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН только от США и Великобритании, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести "встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". В конце января послания с детализацией идеи саммита были направлены лидерам "пятерки" СБ ООН. Песков ранее говорил, что инициативу уже поддержали КНР и Франция.
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Совет Безопасности ООНВладимир ПутинВеликобританияРоссияСШАВ мире
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