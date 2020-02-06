Зюганов пригласил правительство обсудить экономические проблемы страны

"Нам надо сейчас ремонтировать Конституцию. Прежде всего, подумать, как выправить этот (экономический) курс. Мы приглашаем Мишустина с его министрами, чтобы обсудить эти проблемы во фракции. Три недели (с назначения нового премьера - ред.) - достаточный срок, чтобы сделать хотя бы официальное заявление. Нынешний бюджет не в состоянии выправить положение", - заявил Зюганов журналистам.