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Зюганов пригласил правительство обсудить экономические проблемы страны
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РИА Новости

Зюганов пригласил правительство обсудить экономические проблемы страны

12:26 06.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригласил премьер-министра Михаила Мишустина и членов правительства обсудить экономические проблемы России.

"Нам надо сейчас ремонтировать Конституцию. Прежде всего, подумать, как выправить этот (экономический) курс. Мы приглашаем Мишустина с его министрами, чтобы обсудить эти проблемы во фракции. Три недели (с назначения нового премьера - ред.) - достаточный срок, чтобы сделать хотя бы официальное заявление. Нынешний бюджет не в состоянии выправить положение", - заявил Зюганов журналистам.

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Михаил МишустинПравительство РФГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
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