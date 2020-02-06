Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Ранее Счетная палата РФ оценила стратегические планы федеральных ведомств (ФОИВ) на 2019-2024 годы и обнаружила, что в них отсутствует почти половина показателей нацпроектов и почти три четверти показателей госпрограмм.

"Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве. Сначала его нужно почитать, достаточно новый материал, поэтому я здесь ничего пока сказать не могу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о докладе Счетной палаты.