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2020-02-06T12:21+0300
https://ria.ru/20200206/1564339490.html
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
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РИА Новости

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

12:21 06.02.2020
134404
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Счетная палата РФ оценила стратегические планы федеральных ведомств (ФОИВ) на 2019-2024 годы и обнаружила, что в них отсутствует почти половина показателей нацпроектов и почти три четверти показателей госпрограмм.
"Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве. Сначала его нужно почитать, достаточно новый материал, поэтому я здесь ничего пока сказать не могу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о докладе Счетной палаты.
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Счетная палата РФПравительство РФДмитрий ПесковРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А где же вы раньше то были, счетоводы вы наши?
6 февраля, 13:38
evt68
205131313
Отчет был утвержден 10 декабря 2019 года. Вроде бы время для анализа было. Выводы в отчете не соответствуют официальной оценке деятельности Правительства. Хочется верить, что решения о судьбе членов отставленного Правительства будут пересмотрены по материалам отчета.
6 февраля, 13:28
Валерий Буланкин
169112041
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