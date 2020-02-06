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Договоренностей по встрече Путина и Эрдогана нет, заявили в Кремле
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РИА Новости

Договоренностей по встрече Путина и Эрдогана нет, заявили в Кремле

12:21 06.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Точных договоренностей по встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана нет, но она не исключается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что не исключает, что президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести встречу с целью деэскалации в сирийском Идлибе.
"Пока нет каких-то точных договоренностей на этот счет... Но мы не исключаем встречи. Вы знаете, что и Путин и Эрдоган достаточно быстро принимают решения о тех встречах, которые считают необходимыми", - заявил Песков.
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