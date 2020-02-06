Клип Валерии и HAZИМА набрал почти два миллиона просмотров на YouTube

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Клип Валерии и хип-хоп исполнительницы HAZИМА на трек "Тысячи историй" за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.

"Это одна из тысячи историй любви, которая однажды случалась или случится с каждым из вас", — говорится в описании видео.

Герои клипа (Анастасия Левченко и Анар Халилов) постоянно встречаются в лифте по дороге на работу. Они никак не решаются познакомиться, несмотря на то, что нравятся друг другу. Но однажды это все-таки происходит.

Режиссером выступил Заур Засеев, который снял новогодние комедии "Елки 3" (2013 год) и "Елки 1914" (2014 год).

"Такого дуэта не ожидала. Но это отличная работа: тонко, душевно, изящно", — написала @Lenaa Sakrievaa.

"Весь клип улыбалась. Понравились главные герои. Валерия и Назима разные, но так органично смотрятся вместе", — прокомментировала @Marie.