Клип Валерии и HAZИМА набрал почти два миллиона просмотров на YouTube

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Клип Валерии и хип-хоп исполнительницы HAZИМА на трек "Тысячи историй" за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.
"Это одна из тысячи историй любви, которая однажды случалась или случится с каждым из вас", — говорится в описании видео.
Герои клипа (Анастасия Левченко и Анар Халилов) постоянно встречаются в лифте по дороге на работу. Они никак не решаются познакомиться, несмотря на то, что нравятся друг другу. Но однажды это все-таки происходит.
Режиссером выступил Заур Засеев, который снял новогодние комедии "Елки 3" (2013 год) и "Елки 1914" (2014 год).
"Такого дуэта не ожидала. Но это отличная работа: тонко, душевно, изящно", — написала @Lenaa Sakrievaa.
"Весь клип улыбалась. Понравились главные герои. Валерия и Назима разные, но так органично смотрятся вместе", — прокомментировала @Marie.
"Обалденное видео. Особенно главный герой — очень правдоподобно играет. Поверила!"— подчеркнула @Екатерина Автухович.