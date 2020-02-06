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2020-02-06T16:50+0300
https://ria.ru/20200206/1564339373.html
Клип Валерии и HAZИМА набрал почти два миллиона просмотров на YouTube
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РИА Новости

Клип Валерии и HAZИМА набрал почти два миллиона просмотров на YouTube

16:48 06.02.2020 (обновлено: 16:50 06.02.2020)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Клип Валерии и хип-хоп исполнительницы HAZИМА на трек "Тысячи историй" за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.
"Это одна из тысячи историй любви, которая однажды случалась или случится с каждым из вас", — говорится в описании видео.
Герои клипа (Анастасия Левченко и Анар Халилов) постоянно встречаются в лифте по дороге на работу. Они никак не решаются познакомиться, несмотря на то, что нравятся друг другу. Но однажды это все-таки происходит.
Режиссером выступил Заур Засеев, который снял новогодние комедии "Елки 3" (2013 год) и "Елки 1914" (2014 год).
"Такого дуэта не ожидала. Но это отличная работа: тонко, душевно, изящно", — написала @Lenaa Sakrievaa.
"Весь клип улыбалась. Понравились главные герои. Валерия и Назима разные, но так органично смотрятся вместе", — прокомментировала @Marie.
"Обалденное видео. Особенно главный герой — очень правдоподобно играет. Поверила!"— подчеркнула @Екатерина Автухович.
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