Депозитарные расписки "Эн+ Груп" растут на 4% на новостях компании

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депозитарные расписки "Эн+ Груп" ( Депозитарные расписки "Эн+ Груп" ( En+ Group ) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 11.11 мск депозитарные расписки "Эн+ Груп" росли на 4,06% - до 732,6 рубля (в ходе торгов бумаги подскакивали на 4,6% – до 736,2 рубля), при этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,58%.

Ранее в четверг компания сообщила, что намерена возобновить выплату дивидендов в 2020 году. Последний раз En+ выплачивала промежуточные дивиденды за 2017 год в размере 0,119 доллара на акцию в 2018 году. По итогам 2018 года компания не выплачивала дивиденды.

В то же время "Эн+ Груп" также сообщила, что выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого она привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей.

"Эн+ Груп" выкупит 136 511 122 акции у группы ВТБ за денежные средства по цене 11,57 доллара за штуку, что означает существенный дисконт к фундаментальной стоимости компании. Закрытие сделки ожидается примерно 12 февраля.

"По нашему мнению, рост акций En+ может являться эмоциональной реакцией на планы компании возобновить выплату дивидендов в 2020 году. Других фундаментальных причин для повышения котировок мы не видим", - прокомментировал старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.