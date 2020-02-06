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Теплоснабжение
2020-02-06T12:16+0300
https://ria.ru/20200206/1564339048.html
Депозитарные расписки "Эн+ Груп" растут на 4% на новостях компании
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РИА Новости

Депозитарные расписки "Эн+ Груп" растут на 4% на новостях компании

12:16 06.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депозитарные расписки "Эн+ Груп" (En+ Group) поднимаются более чем на 4% на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
К 11.11 мск депозитарные расписки "Эн+ Груп" росли на 4,06% - до 732,6 рубля (в ходе торгов бумаги подскакивали на 4,6% – до 736,2 рубля), при этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,58%.
Ранее в четверг компания сообщила, что намерена возобновить выплату дивидендов в 2020 году. Последний раз En+ выплачивала промежуточные дивиденды за 2017 год в размере 0,119 доллара на акцию в 2018 году. По итогам 2018 года компания не выплачивала дивиденды.
В то же время "Эн+ Груп" также сообщила, что выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого она привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей.
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"Эн+ Груп" выкупит 136 511 122 акции у группы ВТБ за денежные средства по цене 11,57 доллара за штуку, что означает существенный дисконт к фундаментальной стоимости компании. Закрытие сделки ожидается примерно 12 февраля.
"По нашему мнению, рост акций En+ может являться эмоциональной реакцией на планы компании возобновить выплату дивидендов в 2020 году. Других фундаментальных причин для повышения котировок мы не видим", - прокомментировал старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин, в свою очередь, связывает рост бумаг компании с сообщением о выкупе компанией у ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов на кредит Сбербанка.
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ТеплоснабжениеМосковская биржаЭкономика
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