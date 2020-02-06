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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

12:14 06.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, заболевания протекают в легкой клинической форме, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
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Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорРоссияОбщество
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