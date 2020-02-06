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Культура
2020-02-06T12:14+0300
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Определен состав Экспертного совета проекта "Культурный код"
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РИА Новости

Определен состав Экспертного совета проекта "Культурный код"

12:14 06.02.2020
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© Фото : Пресс-служба АНО «РСВ»Проект "Культурный код"
Проект Культурный код
© Фото : Пресс-служба АНО «РСВ»
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В состав Экспертного совета всероссийского арт-проекта "Культурный код", который был запущен в декабре 2019 года президентской платформой "Россия – страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом в целях популяризации современного искусства и улучшения городской среды, вошли девять специалистов и практиков в сфере культуры, каждый из которых вносит значительный вклад в развитие современного искусства в России и его популяризацию, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Членами Экспертного совета стали руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, замруководителя исполкома ОНФ Ирина Плещеева, руководитель молодежных проектов АНО "РСВ" Ирина Карих, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, член Российской академии художеств, художник Александр Купалян, художники и граффитисты Филипп Дульманченко, Дима Раско, Илья Робе и Иван Фанс. Им предстоит определить шорт-лист городов-площадок для проведения трёх масштабных креативных фестивалей и выбрать лучшие работы в рамках арт-проекта.
"Мы выбрали самый креативный формат реализации проекта – три творческих фестиваля, которые пройдут с апреля по октябрь в разных городах России. Масштабные работы в стиле граффити на фасадах городских зданий создадут музеи монументального искусства под открытым небом, которые, несомненно, станут новыми достопримечательностями городов. Выбирать города-участники после определения списка для голосования Экспертным советом будут сами россияне в ходе онлайн-голосования. Представители Экспертного совета проекта "Культурный код" помогут организаторам и участникам мероприятия максимально раскрыть свой потенциал и получить новые возможности для развития", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
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Прием заявок от регионов России на проведение фестивалей уличного искусства в рамках проекта "Культурный код" завершился 3 февраля. До 7 февраля Экспертный совет подведет промежуточные итоги конкурса на право проведения фестивалей уличного искусства и сформирует шорт-лист регионов. Определять победителей будет народное голосование, которое пройдет с 10 февраля по 3 марта в официальной группе платформы "Россия – страна возможностей" в социальной сети Вконтакте. По итогам голосования будут названы три региона, которые выступят площадками для проведения фестиваля "Культурный код". Всего в рамках проекта с 15 апреля по 30 октября в фестивалях примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около ста масштабных работ.
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КультураАлександр БугаевРосмолодежьРоссия
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