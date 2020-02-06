Определен состав Экспертного совета проекта "Культурный код"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости . В состав Экспертного совета всероссийского арт-проекта "Культурный код", который был запущен в декабре 2019 года президентской платформой "Россия – страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом в целях популяризации современного искусства и улучшения городской среды, вошли девять специалистов и практиков в сфере культуры, каждый из которых вносит значительный вклад в развитие современного искусства в России и его популяризацию, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"Мы выбрали самый креативный формат реализации проекта – три творческих фестиваля, которые пройдут с апреля по октябрь в разных городах России. Масштабные работы в стиле граффити на фасадах городских зданий создадут музеи монументального искусства под открытым небом, которые, несомненно, станут новыми достопримечательностями городов. Выбирать города-участники после определения списка для голосования Экспертным советом будут сами россияне в ходе онлайн-голосования. Представители Экспертного совета проекта "Культурный код" помогут организаторам и участникам мероприятия максимально раскрыть свой потенциал и получить новые возможности для развития", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.