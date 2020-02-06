Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" приземлился в Казахстане

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 6 фев — РИА Новости. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" приземлился в степи Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" приземлился в степи Казахстана , передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

На Землю вернулись россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

© Стоп-кадр трансляции Роскосмоса Космонавт Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата в казахстанской степи © Стоп-кадр трансляции Роскосмоса Космонавт Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата в казахстанской степи

Как написал в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, "самочувствие экипажа удовлетворительное".

Корабль отстыковался от МКС в 08:50 мск. На станции продолжает работу экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир.

Накануне руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев предупредил Скворцова, что на высотах от десяти до двух километров прогнозируется сильный ветер с порывами от 20 до 35 метров в секунду. Он порекомендовал экипажу быть готовым к тому, что может "покрутить и повертеть".

"Союз МС-13" прибыл на станцию 21 июля 2019 года со Скворцовым, Пармитано и Морганом. Кристина Кук прилетела 15 марта 2019 года на корабле "Союз МС-12".

Кук за время полета выполнила шесть выходов в открытый космос, причем трижды — с Меир. Их выход 18 октября стал первым случаем, когда за бортом работала полностью женская команда.

В свою очередь, Скворцов стал первым, кто в условиях космоса управлял антропоморфным роботом Федором. С помощью космонавта, облаченного в экзоскелет и шлем, робот поработал руками с отверткой и ключами, состыковал электрические соединители, включал дрель, протирал руки полотенцем и отвечал на вопросы экипажа.

© Стоп-кадр трансляции Роскосмоса Спускаемый аппарат с космонавтом Александром Скворцовым, астронавтами Лукой Пармитано и Кристиной Кук успешно совершил посадку в казахстанской степи. 6 февраля 2020 © Стоп-кадр трансляции Роскосмоса Спускаемый аппарат с космонавтом Александром Скворцовым, астронавтами Лукой Пармитано и Кристиной Кук успешно совершил посадку в казахстанской степи. 6 февраля 2020

Пармитано несколько раз выходил в открытый космос, причем один раз в его скафандре скопилось десять миллилитров жидкости в месте подсоединения костюма водяного охлаждения к скафандру. Аналогичная ситуация произошла и с его напарником Морганом — небольшое количество жидкости обнаружили в правом ботинке.