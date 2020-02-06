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РИА Наука
2020-02-06T15:25+0300
https://ria.ru/20200206/1564338835.html
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" приземлился в Казахстане
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РИА Новости

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" приземлился в Казахстане

12:13 06.02.2020 (обновлено: 15:25 06.02.2020)
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© NASA / Bill IngallsСпускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" приземлился в Казахстане. 6 февраля 2020
Спускаемый аппарат корабля Союз МС-13 приземлился в Казахстане. 6 февраля 2020
© NASA / Bill Ingalls
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" приземлился в Казахстане. 6 февраля 2020
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 6 фев — РИА Новости. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
На Землю вернулись россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.
© Стоп-кадр трансляции РоскосмосаКосмонавт Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата в казахстанской степи
Космонавт Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата в казахстанской степи
© Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
Космонавт Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата в казахстанской степи
Как написал в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, "самочувствие экипажа удовлетворительное".
Корабль отстыковался от МКС в 08:50 мск. На станции продолжает работу экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир.
Накануне руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев предупредил Скворцова, что на высотах от десяти до двух километров прогнозируется сильный ветер с порывами от 20 до 35 метров в секунду. Он порекомендовал экипажу быть готовым к тому, что может "покрутить и повертеть".
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"Союз МС-13" прибыл на станцию 21 июля 2019 года со Скворцовым, Пармитано и Морганом. Кристина Кук прилетела 15 марта 2019 года на корабле "Союз МС-12".
Кук за время полета выполнила шесть выходов в открытый космос, причем трижды — с Меир. Их выход 18 октября стал первым случаем, когда за бортом работала полностью женская команда.
В свою очередь, Скворцов стал первым, кто в условиях космоса управлял антропоморфным роботом Федором. С помощью космонавта, облаченного в экзоскелет и шлем, робот поработал руками с отверткой и ключами, состыковал электрические соединители, включал дрель, протирал руки полотенцем и отвечал на вопросы экипажа.
© Стоп-кадр трансляции РоскосмосаСпускаемый аппарат с космонавтом Александром Скворцовым, астронавтами Лукой Пармитано и Кристиной Кук успешно совершил посадку в казахстанской степи. 6 февраля 2020
Спускаемый аппарат с космонавтом Александром Скворцовым, астронавтами Лукой Пармитано и Кристиной Кук успешно совершил посадку в казахстанской степи
© Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
Спускаемый аппарат с космонавтом Александром Скворцовым, астронавтами Лукой Пармитано и Кристиной Кук успешно совершил посадку в казахстанской степи. 6 февраля 2020
Пармитано несколько раз выходил в открытый космос, причем один раз в его скафандре скопилось десять миллилитров жидкости в месте подсоединения костюма водяного охлаждения к скафандру. Аналогичная ситуация произошла и с его напарником Морганом — небольшое количество жидкости обнаружили в правом ботинке.
Во время своего первого полета в 2013 году итальянец чуть не лишился жизни, когда в шлем во время выхода в открытый космос натекло почти 2,5 литра воды из охлаждающего контура.
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Вчера, 10:16
Авиационная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-13" в Казахстане
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РИА НаукаРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Владимир Соловьев (космонавт)Центр управления полетамиМосковская область (Подмосковье)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаКазахстан
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