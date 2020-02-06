Мишустин призвал сверять решения с задачами, обозначенными Путиным

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Решения, принимаемые правительством России, должны сверяться с обозначенными президентом задачами, нужно оперативно провести анализ готовящихся документов; в работе над нормативной базой необходимо учитывать не только социально-экономические последствия, но и возможный общественный резонанс, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все решения, которые мы принимаем, каждый проект и инициатива, в том числе и те, которые готовились ранее, мы должны сверять с новыми задачами, обозначенными президентом. Особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы значительного числа людей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он отметил, что кабмин должен оперативно провести анализ "инициатив, планов и проектов, в том числе нормативных актов". "Такая инвентаризация позволит нам выявить те, которые не соответствуют новым задачам, поставленным президентом, и показателям, установленным в национальных проектах, а главное - подготовить аргументацию и подготовить обоснованные решения относительно их дальнейшей судьбы", - добавил премьер.
"Уже на стадии подготовки решений правительства, ведомственных документов, еще до того, как они окончательно утверждаются, нужно учитывать не только финансовые, экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс", - подчеркнул Мишустин.
Глава правительства призвал четко информировать граждан, особенно когда речь идет о предложениях, которые нуждаются в детальной проработке.
"Президент вчера на совещании с членами правительства поручил нам совершить рывок в дебюрократизации. Нам нужно в целом пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на обсуждение сырые и неготовые. Ведь все это формирует соответствующий образ государства у людей", - добавил он.