Мишустин призвал сверять решения с задачами, обозначенными Путиным

"Все решения, которые мы принимаем, каждый проект и инициатива, в том числе и те, которые готовились ранее, мы должны сверять с новыми задачами, обозначенными президентом. Особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы значительного числа людей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.