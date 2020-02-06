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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T12:11+0300
https://ria.ru/20200206/1564338618.html
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из-за рубежа
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из-за рубежа

12:11 06.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Свыше 150 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 700 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 885 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 186 человек (женщин – 56, детей – 95), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 699 человек (женщин – 210, детей – 356)", - говорится в тексте бюллетеня.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1524 беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Хара (провинция Дераа). За сутки разминировано разминировано 2,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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