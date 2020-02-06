Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T13:59+0300
https://ria.ru/20200206/1564338323.html
Корабль "Союз МС-13" с экипажем раскрыл основной парашют
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564346675_0:217:2962:1883_1036x0_80_0_0_66db19c231212bc74c1a71f8f686ee57.jpg
РИА Новости

Корабль "Союз МС-13" с экипажем раскрыл основной парашют

12:07 06.02.2020 (обновлено: 13:59 06.02.2020)
253
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-13". 6 февраля 2020
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-13. 6 февраля 2020
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-13". 6 февраля 2020
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 6 фев – РИА Новости. Основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом пилотируемого корабля "Союз МС-13", передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
На корабле с МКС возвращаются на Землю россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано. В 5.35 мск экипаж попрощался с остающимися на станции российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американскими астронавтами Эндрю Морганом и Джессикой Меир. Расстыковка корабля и станции произошла в 8.50 мск, а в 11.18 мск двигательная установка корабля включилась на торможение.
Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка в автобусе перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
5 февраля, 17:56Хочу стать космонавтом
Российский космонавт стал командиром МКС
По предварительным расчетным данным, разделение на отсеки должно было произойти в 11.47 мск, а вход спускаемого аппарата в атмосферу – в 11.50 мск. Посадка спускаемого аппарата планируется в 12.13 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
300000
Обсудить 0
Лука ПармитаноКристина КукАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаКазахстан
Рекомендуем
Спускаемый аппарат корабля Союз МС-13 приземлился в Казахстане. 6 февраля 2020
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" приземлился в Казахстане
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА подтвердило разрушение российского военного спутника в 2019 году
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13
Корабль "Союз МС-13" отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Телеведущий Иван Ургант
Ургант объявил выговор автору шутки про "Роскосмос"
LIVE: Посадка корабля Союз МС-13 с экипажем на борту
Приземление "Союза МС-13" с экипажем МКС. Прямая трансляция
Осень в Крыму
Ученые обнаружили, что озера Крыма стали менее радиоактивными
Вывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома Байконур
С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
Производитель вертолетов из США показал уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-13
Авиационная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-13" в Казахстане
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
В Киеве у здания Рады проходит митинг против открытия рынка земли
Видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
В Киеве проходит митинг за поэтапное внедрение земельной реформы
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин: еще не время раскрыть причину появлении отверстия в "Союзе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Лента новостейМолния