Корабль "Союз МС-13" с экипажем раскрыл основной парашют

По предварительным расчетным данным, разделение на отсеки должно было произойти в 11.47 мск, а вход спускаемого аппарата в атмосферу – в 11.50 мск. Посадка спускаемого аппарата планируется в 12.13 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.