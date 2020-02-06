Корабль "Союз МС-13" с экипажем раскрыл основной парашют

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 6 фев – РИА Новости. Основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом пилотируемого корабля "Союз МС-13", передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
На корабле с МКС возвращаются на Землю россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано. В 5.35 мск экипаж попрощался с остающимися на станции российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американскими астронавтами Эндрю Морганом и Джессикой Меир. Расстыковка корабля и станции произошла в 8.50 мск, а в 11.18 мск двигательная установка корабля включилась на торможение.
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По предварительным расчетным данным, разделение на отсеки должно было произойти в 11.47 мск, а вход спускаемого аппарата в атмосферу – в 11.50 мск. Посадка спускаемого аппарата планируется в 12.13 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.