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РИА Наука
2020-02-06T16:56+0300
https://ria.ru/20200206/1564338280.html
Ургант объявил выговор автору шутки про "Роскосмос"
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112934/64/1129346424_0:128:2759:1680_1036x0_80_0_0_294539aee018dc60c4f96d4862a9d563.jpg
РИА Новости

Ургант объявил выговор автору шутки про "Роскосмос"

12:06 06.02.2020 (обновлено: 16:56 06.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Телеведущий Иван Ургант. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Телеведущий программы "Вечерний Ургант" Иван Ургант в своеобразной манере извинился перед главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным: отчитав "автора" неудачной шутки про снижение требований к космонавтам, он напомнил про долгострой космодрома Восточный.

"Нас жизнь научила: если обидел кого-то — нужно извиняться. Я прошу прощения, мы впервые решили сделать выговор автору, сценаристу нашей передачи, который придумал эту шутку", — сказал Ургант в очередном выпуске своей передачи и позвал на сцену сотрудника — невысокого лысого полного угрюмого пожилого мужчину в тельняшке.

Ранее в программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация планирует снизить требования к кандидатам в космонавты. Он пошутил, что "легкое психическое отклонение" или "судимость по малолетству" не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос. Сначала слова Урганта прокомментировали в Twitter-аккаунте робота Федора, отметив, что речь идет о снижении требований по зрению. Рогозин ретвитнул эту запись, добавив, что специфические шутки ведущего связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу и у него "язык намозолился".
В новом выпуске Ургант попросил Рогозина не снижать требований к космонавтам, заявив, что плохие шутки возникли из-за снижения требований к сценаристам программы "Вечерний Ургант". "Один раз мы снизили требования к сценаристам — вы посмотрите, с кем приходится иметь дело", — сказал телеведущий, указывая на коллегу.
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Отвечая на слова Рогозина про долгий срок передачи, Ургант заметил: "Восемь лет для программы нашей — это много, а для строительства космодрома Восточный — это вообще ничего. Даже там ничего намозолиться не успело".
Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей. В июне на Восточном начали строительство второй очереди — под "Ангару". В "Роскосмосе" заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор не было тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно.
В ноябре Рогозин сообщил Путину, что график строительства второй очереди Восточного выдерживается, пик работ на космодроме придется на середину 2020 года.
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РИА НаукаРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)РоскосмосИван УргантДмитрий ПесковРоссия
Популярные комментарии
"Забавно" шутит Ургант: несет чепуху, заранее не прочитав текста... Ай-яй-яй... На лицо - перерастание передачи в вечное "Поле чудес" - и вроде есть передача, что-то там происходит, чаще всего - глупое и веселящее лишь самих ведущих, но кто ее смотрит, зачем она нужна? Ну, чтобы поиздеваться на чувствами верующих или космонавтов (в отличие от "хероических" астронавтов СШа видимо)))) И Ургант уже не способен понять, как неумно он выглядит...
6 февраля, 13:29
Ирина Жакотий
64000254
Ага, никому, 4,2ляма подписчиков только на Ютубе, более полумиллиона просмотров за 11 часов, лайкиндекс 29/1 это вы спросили кто его смотрит.
6 февраля, 16:20
Виктор Левин
33211027
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