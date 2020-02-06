Ургант объявил выговор автору шутки про "Роскосмос"

"Нас жизнь научила: если обидел кого-то — нужно извиняться. Я прошу прощения, мы впервые решили сделать выговор автору, сценаристу нашей передачи, который придумал эту шутку", — сказал Ургант в очередном выпуске своей передачи и позвал на сцену сотрудника — невысокого лысого полного угрюмого пожилого мужчину в тельняшке.

Ранее в программе "Вечерний Ургант" телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация планирует снизить требования к кандидатам в космонавты. Он пошутил, что "легкое психическое отклонение" или "судимость по малолетству" не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос. Сначала слова Урганта прокомментировали в Twitter-аккаунте робота Федора, отметив, что речь идет о снижении требований по зрению. Рогозин ретвитнул эту запись, добавив, что специфические шутки ведущего связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу и у него "язык намозолился".

В новом выпуске Ургант попросил Рогозина не снижать требований к космонавтам, заявив, что плохие шутки возникли из-за снижения требований к сценаристам программы "Вечерний Ургант". "Один раз мы снизили требования к сценаристам — вы посмотрите, с кем приходится иметь дело", — сказал телеведущий, указывая на коллегу.

Отвечая на слова Рогозина про долгий срок передачи, Ургант заметил: "Восемь лет для программы нашей — это много, а для строительства космодрома Восточный — это вообще ничего. Даже там ничего намозолиться не успело".

Ранее президент России Владимир Путин констатировал , что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей. В июне на Восточном начали строительство второй очереди — под "Ангару". В "Роскосмосе" заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор не было тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно.