Путин указал на кражи при строительстве космодрома "Восточный"

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, порядка там до сих пор нет: воруют сотни миллионов, заявил в понедельник президент России Несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, порядка там до сих пор нет: воруют сотни миллионов, заявил в понедельник президент России Владимир Путин

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Космодром "Восточный" — первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.

Он строится в Амурской области, в междуречье рек Зеи и Большой Пёры, в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь — около 700 квадратных километров.

В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов. Уже совершено пять пусков.

Параллельно идет строительство второй и третьей очередей. Это стартовые комплексы для ракет "Ангара" (площадка 1А), а также для носителя "Иртыш" и сверхтяжелой ракеты.

Первый пуск "Ангары" намечен на 2023 год, сверхтяжелой — на 2028-й.