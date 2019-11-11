Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T14:02Z
https://ria.ru/20191111/1560796683.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155718/20/1557182098_0:131:2992:1814_1036x0_80_0_0_ed8ef37ef4cae6048863c187ad05de83.jpg
РИА Новости

Путин указал на кражи при строительстве космодрома "Восточный"

11:29 11.11.2019 (обновлено: 14:02 11.11.2019)
82286
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, порядка там до сих пор нет: воруют сотни миллионов, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Космодром "Восточный" — первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.
Он строится в Амурской области, в междуречье рек Зеи и Большой Пёры, в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь — около 700 квадратных километров.
Стартовый комплекс космодрома Восточный
8 ноября, 10:41РИА Новости
На космодроме Восточный поставят шатер, чтобы ускорить строительство
В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов. Уже совершено пять пусков.
Параллельно идет строительство второй и третьей очередей. Это стартовые комплексы для ракет "Ангара" (площадка 1А), а также для носителя "Иртыш" и сверхтяжелой ракеты.
Первый пуск "Ангары" намечен на 2023 год, сверхтяжелой — на 2028-й.
Стоимость проекта оценивается примерно в 300 миллиардов рублей.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
26 июня, 09:33РИА Новости
Вокруг космодрома Восточный много "силового пиара", считает Рогозин
94191172013383
Обсудить 201
Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаРИА НовостиВладимир Путин
Популярные комментарии
Наворуют, потом посадят на 3-4 года, по удо или по амнистии через год-полтора выйдут и обеспечены до конца дней и они и их дети и внуки... А потом за бугор и "жизнь удалась".
11 ноября, 12:13
llesnar1
2802111421
Наверно надо посадить того кто курирует от правительства. Нет?
11 ноября, 12:12
ФПФеликс Плюсов
294172311
Рекомендуем
LIVE: Меркурий совершает редкий транзит через Солнце
Проход Меркурия по диску Солнца. Прямая трансляция
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс
Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Космодром Восточный
Песков рассказал о претензиях Путина по строительству космодрома Восточный
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для Китая и России
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Пьяный мужчина
Названы самые пьющие страны мира
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Лента новостейМолния