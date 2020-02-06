Названы главные проблемы россиян при покупке авиабилетов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Эксперты туристического поисковика изучили запросы путешественников в службу поддержки за прошлый год и составили список из наиболее популярных и экстравагантных вопросов, сообщает Aviasales.

Эксперты учли более 70 тысяч обращений пользователей. Выяснилось, что чаще всего пассажиры не знают, как найти забронированный авиабилет.

Почти каждый пятый (18 процентов запросов) теряет документ, купленный онлайн. Как правило туристы забывают проверить папку со спамом или ошибаются в написании своей электронной почты. Остальным — либо продавец еще не успел выслать маршрутную квитанцию, либо (менее одного процента случаев) ошибка авиакомпании или агентства.

Примерно 14 процентов запросов связаны с уточнением правил перевозчиков. Большинство интересуется нормой провоза багажа и ручной клади, а также способами оплаты и нюансами по вводу данных из документов.

Есть и необычные запросы. Например, путешественница интересовалась, как перевозить детский коврик, который ни в сумку, ни в чемодан не помещается.

Много вопросов касаются еды. Например: "Я могу сдать в багаж кошачий корм, если я лечу с животным?" Или: "Можно ли в ручной клади везти свежемороженую курицу? И конфеты?" Один турист собрался перевезти из России в Германию (в багаже) 10 упаковок быстро приготовляемой лапши. Он волновался, не будет ли это считаться контрабандой.

Пассажир, который планировал перевозить в салоне инкубационные яйца (несколько штук), спрашивал, нужен ли на них отдельный билет.

Еще 10 процентов обращений пришлось на уточняющие вопросы по поводу работы сайта и приложения. Так, пользователи хотели узнать, как авторизоваться, как подписаться на уведомления об изменении цены, как отфильтровать ненужные авиакомпании и аэропорты.

Еще шесть процентов пассажиров столкнулись с проблемами, как сдать уже купленный билет или обменять его на другие даты. Четыре процента запросов относились к изменениям в билете. Например, как исправить данные, если опечатались или поменяли паспорт, как добавить дополнительные услуги.