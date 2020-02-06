Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-06T12:47+0300
https://ria.ru/20200206/1564338241.html
Названы главные проблемы россиян при покупке авиабилетов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/91/1560069105_0:84:3000:1772_1036x0_80_0_0_850493c521a2f3daf30c2042a9a3221e.jpg
РИА Новости

Названы главные проблемы россиян при покупке авиабилетов

12:40 06.02.2020 (обновлено: 12:47 06.02.2020)
721
© Depositphotos / kastoДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Эксперты туристического поисковика изучили запросы путешественников в службу поддержки за прошлый год и составили список из наиболее популярных и экстравагантных вопросов, сообщает Aviasales.
Эксперты учли более 70 тысяч обращений пользователей. Выяснилось, что чаще всего пассажиры не знают, как найти забронированный авиабилет.
Почти каждый пятый (18 процентов запросов) теряет документ, купленный онлайн. Как правило туристы забывают проверить папку со спамом или ошибаются в написании своей электронной почты. Остальным — либо продавец еще не успел выслать маршрутную квитанцию, либо (менее одного процента случаев) ошибка авиакомпании или агентства.
Примерно 14 процентов запросов связаны с уточнением правил перевозчиков. Большинство интересуется нормой провоза багажа и ручной клади, а также способами оплаты и нюансами по вводу данных из документов.
Есть и необычные запросы. Например, путешественница интересовалась, как перевозить детский коврик, который ни в сумку, ни в чемодан не помещается.
Много вопросов касаются еды. Например: "Я могу сдать в багаж кошачий корм, если я лечу с животным?" Или: "Можно ли в ручной клади везти свежемороженую курицу? И конфеты?" Один турист собрался перевезти из России в Германию (в багаже) 10 упаковок быстро приготовляемой лапши. Он волновался, не будет ли это считаться контрабандой.
Авиабилеты и паспорта
4 августа 2019, 19:21Туризм
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Пассажир, который планировал перевозить в салоне инкубационные яйца (несколько штук), спрашивал, нужен ли на них отдельный билет.
Еще 10 процентов обращений пришлось на уточняющие вопросы по поводу работы сайта и приложения. Так, пользователи хотели узнать, как авторизоваться, как подписаться на уведомления об изменении цены, как отфильтровать ненужные авиакомпании и аэропорты.
Еще шесть процентов пассажиров столкнулись с проблемами, как сдать уже купленный билет или обменять его на другие даты. Четыре процента запросов относились к изменениям в билете. Например, как исправить данные, если опечатались или поменяли паспорт, как добавить дополнительные услуги.
Остальные запросы эксперты связывают с более частными случаями, такими как участие в конкурсах, как оставить отзыв о работе сотрудников или как связаться с продавцом авиабилетов.
Девушка в аэропорту
20 апреля 2019, 11:10Туризм
Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов
020000
ТуризмТуризмтуристыавиакомпаниисамолетыНовости - Туризм
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
СПЧ организует мониторинг при голосовании по поправке в Конституцию
Сергей Неверов
ЕР проконтролирует готовность школ к обеспечению детей питанием
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Молоток судьи
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Автомобили итальянской полиции
На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Жан-Поль Готье объяснил "некрасивость" русских мужчин
Телеведущий Иван Ургант
Ургант объявил выговор автору шутки про "Роскосмос"
Электробус
ГИБДД аннулировала штрафы за подсветку электробусов в Москве
Наручники
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму прокомментировали слова украинского чиновника о полуострове
Актер Джаред Падалеки
Актер "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах
Кадры развалившегося самолета в аэропорту Стамбула
При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека
Графин и рюмки
На Колыме объяснили высокий уровень потребления алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Лента новостейМолния