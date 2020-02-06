В Малайзии зафиксировали случай заражения коронавирусом внутри страны

БАНГКОК, 6 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом на территории страны зарегистрирован в Первый случай заражения коронавирусом на территории страны зарегистрирован в Малайзии , где общее число зараженных на четверг, включая двух новых пациентов, составило 14 человек, сообщает интернет-версия газеты The Star со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В четверг министерство объявило о двух новых случаях заражения: в первом случае к врачам обратилась гражданка Малайзии, сестра первого малайца, заразившегося коронавирусом. Ее брат не посещал Китай, однако участвовал в деловой встрече в Сингапуре, на которой присутствовали и китайские бизнесмены. Мужчина приехал в родной город на празднование китайского Нового года и тогда, вероятно, заразил сестру, сообщает газета. Сорокалетняя женщина стала первой пациенткой, заразившейся коронавирусом на территории Малайзии.

Во втором случае была госпитализирована с симптомами простуды туристка из китайского города Ухань, прибывшая в Малайзию 25 января. Симптомы развились 1 февраля, в настоящее время она находится в инфекционном отделении одной из больниц страны, у нее также подтверждено заражение коронавирусом, сообщает издание.