В Малайзии зафиксировали случай заражения коронавирусом внутри страны

В четверг министерство объявило о двух новых случаях заражения: в первом случае к врачам обратилась гражданка Малайзии, сестра первого малайца, заразившегося коронавирусом. Ее брат не посещал Китай, однако участвовал в деловой встрече в Сингапуре, на которой присутствовали и китайские бизнесмены. Мужчина приехал в родной город на празднование китайского Нового года и тогда, вероятно, заразил сестру, сообщает газета. Сорокалетняя женщина стала первой пациенткой, заразившейся коронавирусом на территории Малайзии.
Во втором случае была госпитализирована с симптомами простуды туристка из китайского города Ухань, прибывшая в Малайзию 25 января. Симптомы развились 1 февраля, в настоящее время она находится в инфекционном отделении одной из больниц страны, у нее также подтверждено заражение коронавирусом, сообщает издание.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV