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В Малайзии зафиксировали случай заражения коронавирусом внутри страны
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РИА Новости

В Малайзии зафиксировали случай заражения коронавирусом внутри страны

12:06 06.02.2020
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© REUTERS / Lim Huey TengМалайзия
Малайзия
© REUTERS / Lim Huey Teng
Малайзия. Архивное фото
БАНГКОК, 6 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом на территории страны зарегистрирован в Малайзии, где общее число зараженных на четверг, включая двух новых пациентов, составило 14 человек, сообщает интернет-версия газеты The Star со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
В четверг министерство объявило о двух новых случаях заражения: в первом случае к врачам обратилась гражданка Малайзии, сестра первого малайца, заразившегося коронавирусом. Ее брат не посещал Китай, однако участвовал в деловой встрече в Сингапуре, на которой присутствовали и китайские бизнесмены. Мужчина приехал в родной город на празднование китайского Нового года и тогда, вероятно, заразил сестру, сообщает газета. Сорокалетняя женщина стала первой пациенткой, заразившейся коронавирусом на территории Малайзии.
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Во втором случае была госпитализирована с симптомами простуды туристка из китайского города Ухань, прибывшая в Малайзию 25 января. Симптомы развились 1 февраля, в настоящее время она находится в инфекционном отделении одной из больниц страны, у нее также подтверждено заражение коронавирусом, сообщает издание.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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