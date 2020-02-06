Fortum ожидает закрытия сделки по Uniper до конца первого квартала

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Финский концерн Fortum сохраняет прогноз по закрытию сделки по покупке пакета акций Uniper до конца первого квартала текущего года, ждет прояснения условий, которое отложилось из-за смены правительства РФ, следует из отчета компании.
"В ноябре компания получила одобрение на закрытие сделки от комиссии правительства РФ по иностранным инвестициям, но с определенными условиями. Прояснение этих условий отложилось в связи с недавней сменой правительства РФ. В декабре компания получила одобрение от США. Компания по-прежнему уверена, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года", - говорится в отчете Fortum.
В октябре Fortum заключила соглашение с компаниями Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper, в результате чего доля финской компании в немецкой возрастает до более 70,5%. Но сделка должна быть одобрена регулирующими органами РФ и США. Комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила ее, но с отлагательный условиями.
Сделке мешает водоканал российской "Юнипро", обладающий статусом стратегически важного. Такой актив по российскому законодательству не может принадлежать Fortum, поскольку ее контролирующим акционером является иностранное государство. Кроме того, на Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" есть лаборатория с лицензией на работу с микроорганизмами IV группы патогенности, что также подпадает под регулирование закона о стратегически важных активах.
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