Fortum ожидает закрытия сделки по Uniper до конца первого квартала

"В ноябре компания получила одобрение на закрытие сделки от комиссии правительства РФ по иностранным инвестициям, но с определенными условиями. Прояснение этих условий отложилось в связи с недавней сменой правительства РФ. В декабре компания получила одобрение от США. Компания по-прежнему уверена, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года", - говорится в отчете Fortum.

В октябре Fortum заключила соглашение с компаниями Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper, в результате чего доля финской компании в немецкой возрастает до более 70,5%. Но сделка должна быть одобрена регулирующими органами РФ и США. Комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила ее, но с отлагательный условиями.