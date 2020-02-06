Россия продолжит тесную координацию с Турцией и Ираном по Сирии

"В последнее время наблюдается опасный рост напряженности и всплеск насилия в Идлибе. ...Со своей стороны подтверждаем приверженность договоренностям и взаимопониманиям, достигнутым в рамках астанинского формата, предусматривающим необходимость борьбы с террористическими группировками в Сирии при уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Продолжим плотную координацию с турецкими и иранскими партнерами в интересах достижения прочной стабильности и безопасности "на земле", а также продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в комментарии МИД РФ о развитии ситуации в идлибской зоне деэскалации.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.