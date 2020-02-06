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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T11:58+0300
https://ria.ru/20200206/1564336223.html
Россия продолжит тесную координацию с Турцией и Ираном по Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/152883/25/1528832579_41:430:2917:2048_1036x0_80_0_0_210b7c81ec4f6dfea99dfd3dc0665e3c.jpg
РИА Новости

Россия продолжит тесную координацию с Турцией и Ираном по Сирии

11:58 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия продолжит тесную координацию с Турцией и Ираном для достижения прочной стабильности и безопасности в Сирии, заявили в МИД РФ.
"В последнее время наблюдается опасный рост напряженности и всплеск насилия в Идлибе. ...Со своей стороны подтверждаем приверженность договоренностям и взаимопониманиям, достигнутым в рамках астанинского формата, предусматривающим необходимость борьбы с террористическими группировками в Сирии при уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Продолжим плотную координацию с турецкими и иранскими партнерами в интересах достижения прочной стабильности и безопасности "на земле", а также продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в комментарии МИД РФ о развитии ситуации в идлибской зоне деэскалации.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)МИД РФСовет Безопасности ООНТурцияСирияООНРоссияИранВ мире
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