Россия продолжит тесную координацию с Турцией и Ираном по Сирии

"В последнее время наблюдается опасный рост напряженности и всплеск насилия в Идлибе. ...Со своей стороны подтверждаем приверженность договоренностям и взаимопониманиям, достигнутым в рамках астанинского формата, предусматривающим необходимость борьбы с террористическими группировками в Сирии при уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Продолжим плотную координацию с турецкими и иранскими партнерами в интересах достижения прочной стабильности и безопасности "на земле", а также продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в комментарии МИД РФ о развитии ситуации в идлибской зоне деэскалации.