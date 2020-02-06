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В Петербурге не выявили коронавирус у заболевшего гражданина Китая
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РИА Новости

В Петербурге не выявили коронавирус у заболевшего гражданина Китая

11:56 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИностранные туристы на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Иностранные туристы на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Иностранные туристы на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Гражданин КНР был госпитализирован в Петербурге с подозрением не на коронавирус, а на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Петербурге был госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус.
"Пятого февраля один из членов экипажа судна из Испании, гражданин КНР, был госпитализирован с признаками ОРВИ. В настоящее время у него нет температуры, пневмонии не выявлено", - сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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