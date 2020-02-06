В Петербурге не выявили коронавирус у заболевшего гражданина Китая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Гражданин КНР был госпитализирован в Петербурге с подозрением не на коронавирус, а на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Петербурге был госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус.
"Пятого февраля один из членов экипажа судна из Испании, гражданин КНР, был госпитализирован с признаками ОРВИ. В настоящее время у него нет температуры, пневмонии не выявлено", - сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV