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Стало известно, кто может снять сиквел "Доктора Стрэнджа"
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РИА Новости

Стало известно, кто может снять сиквел "Доктора Стрэнджа"

15:28 06.02.2020
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© Walt Disney Studios Motion Pictures (2016)Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"
Кадр из фильма Доктор Стрэндж
© Walt Disney Studios Motion Pictures (2016)
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что американский режиссер Сэм Рэйми может снять сиквел блокбастера студии Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что создатель трилогии о "Человеке-пауке" с Тоби Магуайром в главной роли (2002, 2004 и 2007 годы) ведет переговоры, чтобы заменить Скотта Дерриксона (режиссер первого фильма официально покинул проект в начале января из-за творческих разногласий со студией. — Прим.ред.).
Издание подчеркивает, что Рэйми нужно будет как можно быстрее включаться в работу, так как начало съемок запланировано на май этого года.
После успеха его фильмов о Человеке-пауке (второй считается одной из лучших экранизаций историй о супергероях. — Прим.ред.) режиссер стал реже снимать кино.
Так, за последние годы он создал хоррор "Затащи меня в ад" (2009 год) и приключенческий фильм "Оз: Великий и Ужасный" (2013 год). Сэм Рэйми продюсировал перезапуск "Полтергейста" и "Зловещих мертвецов".
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