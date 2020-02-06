Стало известно, кто может снять сиквел "Доктора Стрэнджа"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что американский режиссер Сэм Рэйми может снять сиквел блокбастера студии Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", СМИ узнали, что американский режиссер Сэм Рэйми может снять сиквел блокбастера студии Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает Variety.

Источник рассказал изданию, что создатель трилогии о "Человеке-пауке" с Тоби Магуайром в главной роли (2002, 2004 и 2007 годы) ведет переговоры, чтобы заменить Скотта Дерриксона (режиссер первого фильма официально покинул проект в начале января из-за творческих разногласий со студией. — Прим.ред.).

Издание подчеркивает, что Рэйми нужно будет как можно быстрее включаться в работу, так как начало съемок запланировано на май этого года.

После успеха его фильмов о Человеке-пауке (второй считается одной из лучших экранизаций историй о супергероях. — Прим.ред.) режиссер стал реже снимать кино.