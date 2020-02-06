Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T12:41+0300
https://ria.ru/20200206/1564316849.html
Клишас: в Конституции может появиться понятие "федеральных территорий"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/79/1563537969_0:286:2966:1954_1036x0_80_0_0_d619c8487b8f4d0b7263e8d3b5a7d03b.jpg
РИА Новости

Клишас: в Конституции может появиться понятие "федеральных территорий"

11:43 06.02.2020 (обновлено: 12:41 06.02.2020)
49979
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Он объяснил, что речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты: например, космодром Восточный, заповедники и другие особые зоны.

"Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки. <...> Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы. <...> Решение, которое будет принято по этому вопросу, должно учитывать позицию регионов и быть консолидированным", — рассказал сенатор.

Если предложение одобрят, федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации. Но сначала потребуется подготовить специальный закон, подчеркнул собеседник агентства.
Конституция Российской Федерации
3 февраля, 05:35
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Он также напомнил, что территории со специальным статусом уже существуют, в частности, в США, Канаде, Австралии, Индии и Малайзии, имеют специфику управления и предполагают особые полномочия.
"К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. <...> Такой подход не новый, он получил распространение в федеративных государствах и в странах англосаксонской правовой системы", — сказал Клишас.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
2 февраля, 00:52Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки вопроса была создана рабочая группа, сопредседатели которой отмечали, что предложения о поправках, озвученные главой государства во время послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
4 февраля, 20:24
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
213716515283
Обсудить 74
БайкалКонституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМоскваРоссияАндрей КлишасПолитика
Популярные комментарии
что-то с каждым днем аппетиты все разрастаются по поводу "поправок", их количества...так глядишь к апреля конституция полностью будет иной...а где референдум?! все хотят протащить через какое0то народное "одобрение", уже и вциом нам сказки рассказывает, что народ, т.е. и я в том числе согласен...странно, когда спрашивали?! :)
6 февраля, 12:59
Галина Судакова
123321228
А ничего, что к особым территориям, например национальным паркам, отнесли непонятно почему целые деревни, которые испокон веков там стояли. А теперь люди не могут газ провести. Покупаешь землю в деревне живешь, а потом раз и нацпарк, а теперь еще и особые федеральные. А про людей вообще кто-то думать собирается или как? Или это очередной подход к отжатию земли. Какие критерии, где закон об этих землях, что это за понятие такое наихитрейшее. Наверное, в Швейцарии такого нет, не так ли товарищ Клишас?
6 февраля, 12:45
НЛНаталья Лобова
107220430
Рекомендуем
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Производитель вертолетов из США показал уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Путин призвал убирать вузы-пустышки в РФ
Путин призвал закрыть "вузы-пустышки"
Протестующие жгут флаги США на улице в Маниле, Филиппины
Сверхдержава больше не страшна
Пара оформляет документы на развод
"Об этой тонкости не все знают". Ловушка для выходцев из России
Видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Актер Кирк Дуглас
Умер актер Кирк Дуглас
Кадры первого полета модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Лента новостейМолния