Клишас: в Конституции может появиться понятие "федеральных территорий"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Он объяснил, что речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты: например, космодром Восточный, заповедники и другие особые зоны.

"Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки. <...> Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы. <...> Решение, которое будет принято по этому вопросу, должно учитывать позицию регионов и быть консолидированным", — рассказал сенатор.

Если предложение одобрят, федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации. Но сначала потребуется подготовить специальный закон, подчеркнул собеседник агентства.

Он также напомнил, что территории со специальным статусом уже существуют, в частности, в США, Канаде, Австралии, Индии и Малайзии, имеют специфику управления и предполагают особые полномочия.

"К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. <...> Такой подход не новый, он получил распространение в федеративных государствах и в странах англосаксонской правовой системы", — сказал Клишас.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.