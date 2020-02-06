В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке

"Оперативниками главка выявлены факты дачи взятки и незаконного получения денежного вознаграждения. Пресечено взяточничество с ремонтом школ в Калининском районе", - сказано в сообщении.

Двух чиновников на Ямале подозревают во взятках на 6,5 миллиона рублей

Двух чиновников на Ямале подозревают во взятках на 6,5 миллиона рублей

По данным пресс-службы, в феврале прошлого года начальник сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района получил 8 миллионов рублей от генерального директора коммерческой фирмы. Деньги поступили за подписание актов выполненных работ по заключенным государственным контрактам на ремонтно-строительные работы между школами района и фирмой, поясняет ГУМВД.