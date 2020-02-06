В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Сотрудник администрации Калининского района Петербурга задержан по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от гендиректора фирмы за подписание актов ремонтных работ в школах, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Оперативниками главка выявлены факты дачи взятки и незаконного получения денежного вознаграждения. Пресечено взяточничество с ремонтом школ в Калининском районе", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в феврале прошлого года начальник сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района получил 8 миллионов рублей от генерального директора коммерческой фирмы. Деньги поступили за подписание актов выполненных работ по заключенным государственным контрактам на ремонтно-строительные работы между школами района и фирмой, поясняет ГУМВД.
Возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") в отношении должностного лица и по части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки") в отношении генерального директора коммерческой фирмы.
"Пятого февраля 2020 года оперативники главка задержали фигурантов противоправной деятельности после очередной встречи", - сказано в сообщении.
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