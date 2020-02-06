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РИА Наука
2020-02-06T11:37+0300
https://ria.ru/20200206/1564312871.html
Ученые обнаружили, что озера Крыма стали менее радиоактивными
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РИА Новости

Ученые обнаружили, что озера Крыма стали менее радиоактивными

11:37 06.02.2020
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Крымские ученые выяснили, что после закрытия Северо-Крымского канала радиоактивное загрязнение в озерах Крыма уменьшилось до пяти раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Water.
Ученые из Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН в Севастополе проследили, как менялось количество изотопов цезия-137 и стронция-90 в озерах Крыма в период с 2014 по 2018 годы и выяснили, что концентрация радиоактивных элементов за это время уменьшилась в 3-5 раз.
Это связано с тем, что после закрытия Северо-Крымского канала радионуклиды, выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, перестали попадать в крымские воды. Пробы брались из 12 соленых озер с минерализацией от 2 до 400 грамм на литр.
Цезий-137 и стронций-90 – искусственные радионуклиды с периодом полураспада около 30 лет, и даже сейчас радиоактивные изотопы могут переноситься на далекие расстояния осадками, животными или водными течениями. В некоторых районах, подверженных такому переносу, изучение содержания радионуклидов началось лишь спустя десятилетия после чернобыльской аварии, например в Крыму — только в 2013 году. Однако, как ведут себя эти изотопы в соленых озерах, не изучалось никогда.
Результаты исследования показали, что соленость озер не влияет на общий уровень загрязнения, но влияет на поведение радионуклидов в воде, главным образом — на обмен изотопами между раствором и донными отложениями, но. До апреля 2014 года происходило хроническое загрязнение многих озер Крыма: радионуклиды попадали в водоемы, а позднее поступали в озера с водами Днепра через Северо-Крымский канал.
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Концентрации изотопов в водах были безопасными для человека, но могли иметь непредсказуемые отдаленные последствия для обитателей озер и для природы в целом. После закрытия канала загрязнение прекратилось.
"Цезий-137 и стронций-90 хоть и присутствуют во всех озерах, их концентрации не несут угроз здоровью крымчан. В этих озерах можно успешно развивать аквакультуру", — приводятся в пресс-релизе Российского научного фонда, который своим грантом поддержал исследования, слова руководителя проекта, кандидата биологических наук и старшего научного сотрудника Института биологии южных морей Елены Ануфриевой.
Для изучения исследователи разбили озера на две группы: водоемы со средней соленостью и с высокой, в которых содержание солей достаточно для начала кристаллизации.
Ученые обнаружили, что в среднесоленых озерах распределение стронция-90 между водой и донными отложениями напрямую зависит от солености, а распределение цезия-137 — нет. Различие между двумя радионуклидами определяется свойствами этих элементов. Соли стронция-90, как и соли кальция, плохо растворимы в воде, поэтому выпадают в осадок и формируют донные отложения. Соли цезия-137 хорошо растворяются в воде, но также находятся в основном в осадках озер, так как поглощаются из воды глиной, и на дне формируются комплексные соединения цезия с органикой. В высокосоленых озерах стронций-90 может находиться как в растворенном, так и в осажденном виде, в зависимости от количества в водах сульфат- и хлорид-ионов.
Ученые продолжают следить за концентрацией радионуклидов в озерах Крыма.
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